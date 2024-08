Victoria Villarruel se disculpó por su ausencia en Mendoza

No viajó a Mendoza Villarruel no fue invitada al acto que encabezó Milei y crece la tensión interna

A través de la red social X, la titular del Senado escribió: “Quiero pedirle disculpas a Mendoza, a sus autoridades y a los mendocinos por no poder asistir hoy al acto en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín”. Fue tras ello que dio los motivos: “Lamentablemente me descompuse y en el aeropuerto me recomendaron no viajar. Los acompaño a la distancia en una fecha tan importante para los argentinos y los mantengo en mi corazón”.