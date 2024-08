Villarruel no fue invitada al acto que encabezó Milei y crece la tensión interna

Pese a que se esperaba que aparecieran nuevamente juntos, la vicepresidenta Victoria Villarruel no estuvo en el acto de las Fuerzas Armadas de este viernes, donde Javier Milei entregó sables y despachos a generales y brigadieres, por no haber sido invitada.

“Ella lamenta no estar presente. Conoce a todos ahí y le hubiera encantado participar de la actividad. Pero Victoria no tiene la costumbre de ir adonde no la invitan”, las fuentes citadas por el medio TN.com.ar. Desde la organización del evento, en tanto, señalaron que la vicepresidenta avisó que no iría 15 minutos antes del arranque del acto, estipulado para las 18.