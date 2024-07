El incómodo saludo entre Javier Milei y Victoria Villarruel en la Expo Rural

Exposición Anual Milei en la Rural: prometió "terminar" con las retenciones y el cepo pero no puso fecha

Es que, tras el hecho, la vicepresidenta se pronunció en la red social X y señaló que “ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir”, a la vez que subrayó su apoyo hacia el futbolista. Antes de que se generaran conflictos con la nación europea, la hermana del mandatario debió presentarse frente al embajador de Francia en Argentina , Romain Nadal, para pedir disculpas.

Tras ingresar con efusivos saludos al predio, cerca de 45 minutos después de Villarruel, el economista se dirigió al palco para saludar a los integrantes de su gabinete presentes. Entre ellos se encontraba la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el ministro de Defensa, Luis Petri, quien lo recibió calurosamente, y su esposa, la periodista Cristina Pérez.

Luego, cuando fue el turno de Villarruel, en las cámaras se vio un rápido saludo cordial y de sonrisa apretada. Tras el reencuentro, ambos posaron junto al anfitrión y presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, y su esposa, pero se ubicaron uno en cada punta.

En las redes sociales, el gesto no pasó desapercibido y fue catalogado de "incómodo" o "frío". Asimismo, algunos seguidores libertarios precisaron que "bancan" a los mandatarios, pero la tensión fue evidente, mientras que otros respaldan el accionar de Villarruel frente al conflicto con Francia y manifestaron su descontento con Karina Milei en un gobierno en el que no fue votada.

Milei en la Rural: prometió "terminar" con las retenciones y el cepo pero no puso fecha

El presidente Javier Milei ofreció su discurso de inauguración de la última Exposición Rural Argentina y prometió eliminar las retenciones y el cepo una vez ordenada la macroeconomía pero no puso fecha. Estuvo acompañado por todo su gabinete, incluida la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que llegó más temprano al predio ubicado en Palermo, luego de semanas de desencuentros y cuestionamientos internos.

“Es simplemente un hecho, una verdad inobjetable, que los días más felices de la historia argentina fueron los días más felices del campo, y que los días más duros en la historia argentina fueron los momentos más duros para la actividad agropecuaria. Cuando al campo argentino le fue bien, a todos los argentinos les fue bien”, sostuvo el inicio de su mensaje.

Milei aseguró que su “compromiso” es eliminar las retenciones e insistió en que cuando se termine de estabilizar la inflación se podrá "levantar el cepo" al dólar, al brindar un discurso en la inauguración de La Rural.

"Nadie tiene tantas ganas y yo en particular de salir de este esquima que entre retenciones y cepo le expropia al campo el 70 por ciento de la producción", enfatizó Milei.

De todas formas, aclaró que no hay un tiempo preciso para llegar a esa medida: "No nos importa la presión ni de donde venga, vamos a respetar el tiempo. El programa económico tiene tiempos y condiciones, hay que mirar la película y no solo la foto".