Milei en la Rural: prometió "terminar" con las retenciones y el cepo pero no puso fecha

El presidente Javier Milei ofreció su discurso de inauguración de la última Exposición Rural Argentina y prometió eliminar las retenciones y el cepo una vez ordenada la macroeconomía pero no puso fecha. Estuvo acompañado por todo su gabinete, incluida la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que llegó más temprano al predio ubicado en Palermo, luego de semanas de desencuentros y cuestionamientos internos.

Milei aseguró que su “compromiso” es eliminar las retenciones e insistió en que cuando se termine de estabilizar la inflación se podrá "levantar el cepo" al dólar, al brindar un discurso en la inauguración de La Rural.

"Nadie tiene tantas ganas y yo en particular de salir de este esquima que entre retenciones y cepo le expropia al campo el 70 por ciento de la producción", enfatizó Milei.

De todas formas, aclaró que no hay un tiempo preciso para llegar a esa medida: "No nos importa la presión ni de donde venga, vamos a respetar el tiempo. El programa económico tiene tiempos y condiciones, hay que mirar la película y no solo la foto".

Discurso del Presidente Javier Milei en la edición 136° de la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional en La Rural. pic.twitter.com/6zBx4SWAL6 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 28, 2024

El jefe de Estado subrayó que durante la discusión de la Ley Bases tuvo "presiones" para que las retenciones fueran "coparticipables", algo que -según dijo- no aceptó para luego tener la potestad de quitarlas.

"Las retenciones sí van a poder ser eliminadas y ése es mi compromiso", destacó Milei, y les pidió a los productores apoyo "a los cambios" que plantea el gobierno.