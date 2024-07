Enzo Fernández habló por primera vez tras el video del escándalo: qué dijo

También podés leer: El descargo de Enzo Fernández: "Esas palabras no reflejan mis creencias ni mi carácter"

La banca del DT del Chelsea a Enzo Fernández

Enzo Maresca, entrenador italiano del conjunto inglés en el que juega el volante argentino, recientemente hizo alusión a la situación del jugador. “Es estupendo que el jugador haya hecho el comunicado para disculparse. El club también estuvo bien. Para ser honesto, no creo que cuando Enzo vuelva tenga dificultades. No hubo malas intenciones. Hablé con Enzo. Ahora está todo claro. Al fin de cuentas, todos somos seres humanos. No hay mala intención por parte de nadie. El jugador y el club aclararon la situación. No hay nada que añadir a la situación”, expresó el técnico.

El Chelsea Football Club debutará en la Premier League el 18 de agosto, día en el que enfrentará al Manchester City (el último campeón) en condición de local.

Algunos medios ingleses indicaron que los Blues estarían evaluando una sanción de 12 fechas para el futbolista. Por lo tanto, en caso de que esta medida se hiciera oficial, la temporada del mediocampista podría verse directamente afectada porque se perdería gran parte de la Premier. Lo cierto es que por ahora no hay nada confirmado.