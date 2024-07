El descargo de Enzo Fernández: "Esas palabras no reflejan mis creencias ni mi carácter"

Embed

“Quiero disculparme sinceramente por un video que publiqué en mi canal de Instagram durante las celebraciones del equipo nacional. La canción incluye lenguaje altamente ofensivo y no hay ninguna excusa por esas palabras. Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por haberme quedado atrapado en la euforia de nuestras celebraciones por la Copa América. El video, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias o mi carácter”, escribió en sus redes sociales, en un mensaje publicado en inglés.