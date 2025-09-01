Fondos del Resarcimiento: ¿Qué obra pública está en marcha y cuáles quedaron en stand by?

Luego de que la Legislatura aprobara el pedido del gobernador Alfredo Cornejo para utilizar los fondos del Resarcimiento por los perjuicios de la promoción industrial a diversas y gran cantidad de obra pública , se están ejecutando varias de estas, mientras que algunas están en licitación y otras deberán esperar.

El viernes se anunció el llamado a licitación de una de las obras para mejorar el estado de las rutas nacionales , tras el convenio que la provincia firmó con Vialidad Nacional. Este es el estado de situación.

Atención conductores Desvíos y tránsito reducido en una concurrida calle de Ciudad de Mendoza

Informe de gestión de Guillermo Francos Obras en Mendoza: cuáles financia la Nación, cuáles frenó y qué provincias imitaron el modelo de las rutas

La provincia de Mendoza está ejecutando un ambicioso plan de obras de infraestructura, utilizando los fondos provenientes del “Resarcimiento” , luego de que el gobernador pidiera redestinar los U$S1023 millones previstos inicialmente para Portezuelo del Viento , debido a constantes frenos por parte de la provincia de La Pampa en una disputa histórica.

Con la coordinación de Marité Badui, subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, este banco de proyectos creado tras la decisión de redestinar los fondos distintas obras para el desarrollo de Mendoza, logró avances significativos en obras distribuidas en distintos puntos de la provincia.

Una obra tras medio siglo inmóvil

El viernes el gobernador encabezó la presentación del llamado a licitación para la reparación integral de la Ruta Nacional 143, que conecta la avenida Rawson de San Rafael con Pareditas, en San Carlos.

La obra es parte del acuerdo que concretó la Provincia para que la Nación le ceda la gestión y el mantenimiento de ciertos tramos de rutas. Cornejo dijo que el camino que arreglarán de la Ruta 143, casi no tuvo intervenciones durante 40 años.

Así, se renovarán 107 kilómetros de un trazado con 58 años de antigüedad. La inversión será de casi $60.000 millones (U$S44 millones).

Por su parte Marité Badui dio detalles de esta obra clave en el sur provincial en su conexión con Pareditas, que implica la reparación de banquinas y estructuras; la colocación de una base granular y nueva carpeta asfáltica; e instalación de señalización vial.

ruta nacional 143, 2 El Gobierno anunció el llamado a licitación para la repavimentación de la Ruta 143, en el Sur Provincial.

Las obras que se están ejecutando con fondos del Resarcimiento

Hasta ahora, la Provincia ha destinado más de $72.788 millones para financiar distintos proyectos, de los cuales 6 ya se encuentran en plena ejecución. Mientras que otras fueron adjudicadas y otras deberán ser relicitadas.

Es decir que ya se asignaron cerca de $260.000.000.000 de los fondos del Resarcimiento a distintas obras.

Las obras se centran principalmente en dos áreas críticas: saneamiento y obras viales. Entre los proyectos en curso destaca la RP 153 Tramo I Las Catitas - Ñacuñan, que con una inversión de más de $14.650 millones, se posiciona como la obra con mayor presupuesto asignado hasta el momento.

obras Fondo Resarcimiento El Gobierno destinará los fondos del Resarcimiento a distinta obra pública. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Estado de la obra pública financiada con fondos del Resarcimiento

Obras en marcha: actualmente hay 6 proyectos en ejecución.

A la espera de adjudicación: hay 9 proyectos están en etapa de análisis de ofertas, que en el corto plazo podrían sumarse más frentes de obra.

La inversión total en las 7 obras que ya fueron adjudicadas y tienen monto asignado supera los $72.500 millones. La mayoría de los proyectos se enfocan en saneamiento y obras viales, con una fuerte presencia también de obras de agua y cloacas.

Los proyectos se distribuyen en distintos puntos de la provincia.

obra publica, ruta, obras, inversion, calles, licitacion, asfalto, obreros Obras en marcha: actualmente hay 6 proyectos en ejecución.

El detalle de las obras en ejecución

Ampliación y refuncionalización del Establecimiento Depurador de General Alvear

Se trata de una obra de saneamiento adjudicada a la empresa Stornini. El monto es de $10.885.369.907. Busca mejorar sustancialmente la capacidad de tratamiento de efluentes cloacales de la ciudad de General Alvear. La nueva capacidad permitirá asistir a más de 28.000 habitantes, superando el 50% de la población total del departamento. El establecimiento depurador se encuentra al sur de la ciudad, sobre calle Q, a unos 1.500 metros al este de la Ruta Nacional 143.

Repavimentación Ruta Provincial 153: tramo I, Las catitas - Ñacuñan

Tiene 89 kilómetros y une las localidades de Las Catitas con Ñacuñán, en Santa Rosa. El monto es de $16.651.728.406. Fue adjudicada a Cartellone.

Repavimentación Ruta Provincial 153: tramo II, Ñacuñan - Monte Comán

Es de 59 km y vincula Ñacuñán con Monte Comán, en San Rafael. Fue adjudicada a Cartellone por $10.125.659.858.

Repavimentación Ruta Provincial 171: tramo Monte Comán - Real del Padre

Es un tramo de 35 km, conecta Monte Comán con Real del Padre y el ingreso a General Alvear. Fue adjudicada a Cartellone por $6.420.368.940.

obra publica, ruta, obras, inversion, calles, licitacion, asfalto, obreros Busca mejorar sustancialmente la capacidad de tratamiento de efluentes cloacales de la ciudad de General Alvear.

Colector Tirasso, Guaymallén

Se trata de una obra de red de agua y cloaca, y sus conexiones domiciliarias, ejecutada por AYSAM. Beneficiará a más de 88.000 vecinos de la zona de Buena Nueva, Villa Nueva y Capilla del Rosario. Fue adjudicada a San Guillermo por $5.561.167.188.

Colectora máxima Cuenca Este, Junín, San Martín

Son obras para recolección y transporte de líquidos cloacales hasta el establecimiento depurador San Martín. Permitirá eliminar la actual zanja de oxidación de Junín. Beneficiarios: 21 mil habitantes. Fue adjudicada a Corporación del Sur por $8.841.454.596.

Colector cloacal y conexiones domiciliarias zona Sur: Lunlunta, Cruz de Piedra y Russel

Adjudicada a Da Fré por $14.989.450.000. El Municipio de Maipú oficia de organismo subejecutor. Beneficiará a más de 50 mil vecinos y vecinas de la zona este y sur del departamento. Las obras contemplan la conexión a la red cloacal de hogares en los distritos de Fray Luis Beltrán, Rodeo del Medio y San Roque. También se incorpora al sistema de efluentes cloacales la primera etapa de trabajos en la zona sur del departamento, lo cual incluye los distritos de Russell, Lunlunta y Cruz de Piedra.

Optimización Sistema de Agua Potable Cuenca Vistalba: Ampliación planta potabilizadora Santa Elena

Con un presupuesto de $752.885.818 fue adjudicaca a Genco. El nuevo acueducto tendrá 1.450 metros y beneficiará a unos 12.000 habitantes con 110 nuevas conexiones. Es ejecutado por la Municipalidad de Luján de Cuyo.

Cuenca Vistalba: Acueducto principal Calle Cerro Aconcagua

La empresa adjudicataria es Genco, por un presupuesto de $357.758.530. El objetivo es optimizar el servicio mediante un acueducto moderno que permitirá mejorar la distribución y calidad del agua potable en la cuenca Santa Elena.

Optimización Sistema de Agua Potable Macromedición en Vistalba, Carrodilla, Drumond y Ciudad

Fue adjudicada a Calzetta por $202.770.000.

irrigación, mendoza, san rafael Con fondos del resarcimiento, la provincia de Mendoza presentó ofertas para distintas obras. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Las obras licitadas

El monto total de las obras licitadas que están en análisis de oferta asciende a $180.000.000.000. Esto incluye a las dos últimas que salieron a licitación: la Modernización Canal Matriz - Paraje de Altamira y la reparación integral de la Ruta Nacional 143.

Revestimiento y Modernización Parcial del Sistema de Riego Canal Matriz Perrone

Sobre la cuenca del río Atuel, en San Rafael. Se están analizando 6 ofertas. El presupuesto es de $25.571.200.000

Perforaciones de agua potable en 8 distritros: Ciudad, Gutiérrez, Luzuriaga, Lunlunta, R. del Medio, F.L Beltrán, San Roque y Barrancas

En Maipú. Fracasó el segundo llamado, se buscaría un tercer proceso licitatorio. El presupuesto es de $2.837.279.966.

Micromedición de agua potable en distritos varios: Cuenca Carrodilla y Mayor Drumond; Cuenca Ciudad y Vistalba

En Luján de Cuyo. Se están analizando 9 ofertas. El presupuesto es de $1.024.068.704. Salió en dos en dos lic,itaciones: materiales por un lado y mano de obra por otro.

Sistema de provisión de agua potable y recolección de líquidos cloacales Cuenca ex autódromo Los Barrancos Etapa II

Se están analizando 6 ofertas presentadas. La obra en Godoy Cruz será ejecutada por Aysam. El presupuesto es de $2.499.471.164.

Construcción puente sobre Río Mendoza, RPN° 15

En Luján de Cuyo. Se están en análisis 5 ofertas.El presupuesto es de $14.700.000.000.

Sistema Integral cloacal Costa Flores- Perdriel 1ra etapa

En Luján de Cuyo. Se están analizando las 13 ofertas presentadas. El presupuesto es de $3.656.277.311.

Modernización del Sistema de Riego Seru Civit, San Rafael

El martes 26 de agosto se abrieron las ofertas. Sobre la cuenca del río Diamante. El presupuesto es de $4.738.500.000.

Modernización del Canal Calise

Se están analizando las 5 ofertas presentadas. Sobre la cuenca del río Tunuyán Superior, en San Carlos. El presupuesto es de $6.212.700.000

Renovación Infraestructura de redes 1ra etapa

En Luján de Cuyo. Se están analizando 4 ofertas presentadas. El presupuesto es de $2.031.429.358

Red de Impulsión de agua potable. Vistalba.

Se están analizando 6 ofertas. El presupuesto es de $391.252.074.

Culminación de cloacas zona este: Rodeo del Medio, F.L. Beltrán y San Roque

Se está retomando. La obra estaba paralizada debido a que no se enviaban fondos de la Nación. En lugar de presentar un proyecto nuevo, el municipio pidió que se financiara lo que faltaba para poder concluir la obra.

Doble via del Este- Etapa II.

En Junín. Se están analizando 13 ofertas. El presupuesto es de $13.000.000.000.

Llamado a licitación

Modernización Canal Matriz - Paraje de Altamira

Se llamó a licitación. El presupuesto es de $43.743.200.000

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MariteBadui/status/1958864761413620205&partner=&hide_thread=false Una nueva obra licita @IrrigacionMza con los Fondos del Resarcimiento para la optimización del recurso hídrico en el Valle de Uco.

Los sistemas presurizados son de los más eficientes para el uso y manejo del

Una acción concreta, decisión

del gobernador @alfredocornejo pic.twitter.com/afZQOxRWo2 — Marite Badui (@MariteBadui) August 22, 2025

Reparación integral de la Ruta Nacional 143

Se llamó a licitación. Reparación del tramo de 107 kilómetros que conecta la avenida Rawson, de San Rafael, con Pareditas, en San Carlos. El presupuesto es de $59.4000 millones.