Valle de Uco: llaman a licitación para una obra hídrica clave con fondos del Resarcimiento

La Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial y el Departamento General de Irrigación (DGI) llamaron a licitación pública para la modernización del sistema de riego del canal matriz Valle de Uco y el sistema presurizado Paraje Altamira. A continuación, todos los detalles.

Este proyecto representa una iniciativa clave para transformar la gestión del recurso hídrico en la región , optimizando los sistemas de riego que son fundamentales para el desarrollo productivo de Mendoza.

Con un presupuesto oficial de $43.743.200.000 , la obra será financiada completamente a través de los Fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial, un hecho que marca la relevancia y la inversión estratégica en el sector productivo de Mendoza.

La apertura de sobres para esta licitación se llevará a cabo el 9 de septiembre a las 10 en la sede principal del Departamento General de Irrigación, ubicada en Barcala 202, Ciudad de Mendoza .

Detalles clave del proyecto y sus objetivos: todo lo que necesitás saber

Este proyecto, que beneficiará a 4.496 hectáreas y a 513 padrones de 318 productores en los distritos de La Consulta y Eugenio Bustos (San Carlos), tiene como fin principal contribuir al desarrollo productivo sostenible y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona.

La modernización del sistema de riego busca lograr los siguientes objetivos específicos: