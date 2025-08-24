Atención

Valle de Uco: llaman a licitación para una obra hídrica clave con fondos del Resarcimiento

La Subsecretaría de Infraestructura y DGI llaman a licitación para modernizar el riego en el Valle de Uco. Descubrí todos los detalles del proyecto.

Por Sitio Andino Departamentales

La Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial y el Departamento General de Irrigación (DGI) llamaron a licitación pública para la modernización del sistema de riego del canal matriz Valle de Uco y el sistema presurizado Paraje Altamira. A continuación, todos los detalles.

Este proyecto representa una iniciativa clave para transformar la gestión del recurso hídrico en la región, optimizando los sistemas de riego que son fundamentales para el desarrollo productivo de Mendoza.

Con un presupuesto oficial de $43.743.200.000, la obra será financiada completamente a través de los Fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial, un hecho que marca la relevancia y la inversión estratégica en el sector productivo de Mendoza.

La apertura de sobres para esta licitación se llevará a cabo el 9 de septiembre a las 10 en la sede principal del Departamento General de Irrigación, ubicada en Barcala 202, Ciudad de Mendoza.

Detalles clave del proyecto y sus objetivos: todo lo que necesitás saber

Este proyecto, que beneficiará a 4.496 hectáreas y a 513 padrones de 318 productores en los distritos de La Consulta y Eugenio Bustos (San Carlos), tiene como fin principal contribuir al desarrollo productivo sostenible y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona.

La modernización del sistema de riego busca lograr los siguientes objetivos específicos:

  • Reducir las pérdidas de agua por infiltración.
  • Mejorar la eficiencia global del recurso hídrico.
  • Implementar un sistema de distribución de agua a demanda, presurizado por gravedad, que garantice un suministro equitativo y flexible.
  • Instalar un sistema adecuado de medición y control de caudales para optimizar la gestión.
  • Fomentar la adopción de tecnologías modernas en la aplicación del agua y el manejo de cultivos para aumentar la productividad.
  • Capacitar a los productores en técnicas de riego y cultivo.
  • Fortalecer la gestión del riego reforzando el rol de la Inspección de Cauce del Canal Matriz Valle de Uco.
