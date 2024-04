Éxito de Javier Milei con el dictamen de la Ley ómnibus.

En la salida del centro de convenciones, donde se realizó la cena de la Fundación Libertad , un legislador del PRO que no salía de su asombro por el discurso de Javier Milei y por la frialdad en la mesa 5 que compartieron Mauricio Macri y Patricia Bullrich , se sinceraba con el compañero de caminata: “ Después de lo que dijo , tendríamos que votarle todo en contra”.

Con dictámenes firmados comienza otra historia; tener dictamen no significa tener ley. Varios legisladores reclamaban que no estaba claro el contenido de los proyectos firmados por la mayoría, sobre todo en la Ley Bases.

Sumando voluntades para la Ley ómnibus ¿Alcanza?

En enero, durante las sesiones especiales el oficialismo había logrado un dictamen escandaloso con 55 firmas. Hoy, casi cuatro meses después, con mucha agua bajo el puente, la negociación con los gobernadores y cientos de concesiones apenas logró sumar seis voluntades más, llegando a los 61 avales en el dictamen de mayoría.

¿Habrá logrado, además de las firmas del dictamen, las suficientes voluntades para aprobar la ley corta en el pleno? Es el interrogante que sobrevuela desde ayer al final de las comisiones cuando varios legisladores de la oposición amigable ya avisaron que plantearán disidencias en el tratamiento en particular. Exactamente el mismo escenario que en enero dejó al gobierno sin ley.

Las facultades especiales, algunas privatizaciones (a pesar que quedó afuera el Banco Nación), el cierre y desguace de algunas instituciones del Estado, y algunos aspectos de la reforma laboral, todavía no tienen el apoyo de la totalidad del bloque radical, ni de otros bloques provinciales más pequeños. Y crecen las dudas sobre la posibilidad de que Miguel Ángel Pichetto logre encuadrar a todo su bloque.

El lunes a las 11 será la hora de la verdad, en este nuevo intento del Ejecutivo de aprobar aunque sea una parte de sus proyectos e ideas. Curados en salud, las autoridades de Diputados y los bloques amigos habrían acordado no abrir la discusión articulo por artículo, sino por Capítulo de la ley ¿Podrán?

image.png Germán Martinez (UxP) y José Luis Espert, presidente de la comisión, discuten durante la sesión del proyecto de Ley Ómnibus enviado por Javier Milei

Ley ómnibus: votos en busca de cobertura legal

El bloque de Unión Por La Patria ya adelantó que votará en contra de la iniciativa, junto con la izquierda y algunos legisladores “sueltos”. Sin embargo aparece como lejana la posibilidad de frenar la sanción de la ley, por lo menos en general.

Después empezará la discusión en particular y allí es donde todo puede empantanarse en un minuto o comenzar a fluir para el Gobierno. A pesar de juntar las 61 firmas para el dictamen, los propios jefes de los diversos espacios de la oposición amigable confiesan que cuesta sumar voluntades para las facultades extraordinarias (por más acotada que estén) y para la lista de privatizaciones y la reforma laboral.

El propio Pichetto trató, hasta último minuto, que la reforma laboral no estuviera incluida en la Ley recortada, pero el radicalismo se negaba a firmar el dictamen si la reforma laboral presentada por De Loredo and Company no aparecía (aunque sea en parte en el articulado).

El Presidente ya anunció que no le importa que la ley exista o no, sin embargo los ministros y funcionarios pujan por que la ley salga aún más que el presidente. La razón es una sola: necesitan cobertura legal para llevar adelante la decisión de Javier Milei de arrasar con el Estado. ¿Los legisladores se la darán?