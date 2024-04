La Argentina de Javier Milei cada vez más lejos de la realidad.

Cruce Alberto Fernández, contra Milei: "Mi perro no me aconseja y está vivo"

image.png Javier Milei anoche en la Fundación Libertad. Una Argentina que solo él ve y un histrionismo exagerado y vintage para burlarse de quienes lo critican.

Javier Milei y su mundo de rebote y dolarización

Sus fantasías sobre el rebote de la economía, el cierre del Banco Central y la dolarización sobrevolaron la noche, claro que solo explicó su plan haciendo imitaciones ridículas de los economistas del establishment e imaginando que alguna economía del mundo funciona como los libros que lee. Por ejemplo la mentira que le están devolviendo a los argentinos 15 puntos del PBI. Una ridiculez absoluta que no se sustenta en ninguna cuenta ni en ningún caso porque cada punto del PBI que reduce para transformarse en superávit está destinado pura y exclusivamente al pago de deuda e intentar cerrar el negocio del carry trade.

En la construcción de su relato, según confesó en la oscuridad del salón, colaboran varios economistas externos también perimidos como Juan Carlos de Pablo o algunos que fungen de “empresarios tecnológicos” y economistas que lo acompañaron en Bariloche.

La gran pregunta que sobrevuela es ¿El plan de gobierno de Javier Milei es lo que intento explicar anoche? si la respuesta es sí entonces no tiene ningún sentido las negociaciones con las provincias, o con los rectores universitarios por dar solo dos ejemplos. Una advertencia para los legisladores y gobernadores que todavía creen en algo de lo que le prometen en las negociaciones por la Ley Bases. De hecho los desafió a no votarla, "Tiren la ley bases, hagan lo que quieran. Total con el programa vamos a lograr todo esto a pesar de la política“ aseguró. Definitivamente Javier Milei no tiene, en su imaginario ni en su acción, ningún límite republicano o legal.

La Argentina de Milei lejos del Mundo real

Javier Milei está tan desplazado del pensamiento mundial real de los gobernantes que hasta Luis Lacalle Pou -que habló antes- ratificó la necesidad de la presencia fuerte del Estado

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/somoscorta/status/1783297538172350855&partner=&hide_thread=false "Para que haya libertad, tiene que haber Estado fuerte"



En un acto con Javier Milei, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, señaló que "no se puede tener libertad individual si se vive en un rancho sin acceso a la salud" y llamó a que el Estado "haga piecito" a la gente. pic.twitter.com/yE6i4k5VHX — Corta (@somoscorta) April 25, 2024

El discurso de Javier Milei solo puede ser exitoso en un ambiente como el de la cena de anoche y, así todo, los aplausos fueron escasos y provenientes de las mesas ocupadas por algunos funcionarios y los adherentes a la Fundación que se identifican fuertemente con el anarcoliberalismo pero que engrandecieron sus billeteras con el Estado.

Argentina está en un grave problema; El aislamiento de su presidente del mundo es enorme (no importa lo que digan o le hagan creer sus tuiteros de cabecera) y lo sufre en carne el ministro Luis Caputo que no consigue ni un solo dólar de los que prometió. Hoy el modelo argentino solo esta aupado por los mercados que toman a la Argentina como un gran casino que tiene la ruleta cargada y con un destino. incierto y riesgoso.

La presentación completa de Javier Milei