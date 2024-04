La ministra Sandra Pettovello podría dejar el Gobierno, golpeada por la marcha universitaria

Esta no sería una sorpresa ya que desde que asumió, fueron varios los funcionarios de Pettovello que dieron un paso al costado . Y, según trascendió, está cada vez más lejos de dos personas clave en el entorno de Milei: Luis Caputo y Nicolás Posse está roto.

Según publica el sitio La Política Online, la ministra difundió que el jefe de Gabinete la espía y la amenazó. Además, sostiene el medio que el ministro de Economía la relación se deterioró luego que la ministra dejara trascender que es Caputo quien frena el envío de fondos a las universidades.

"El conflicto con las universidades fue un punto de quiebre para Sandra, evalúa seriamente renunciar", afirmó un funcionario de la cartera de Capital Humano.

La crisis personal de la ministra fue revelada por el periodista Eduardo Feinmann, quien este miércoles afirmó en su programa de Radio Mitre: "Me cuentan que se la pasa gritando a sus subordinados, y que cuando se desestabiliza se encierra y llora. Pasa uno o dos días sin ir al Ministerio por la angustia".

Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.jpg Foto: NA

Apuntada por la Casa Rosada como una de las principales responsables de las fallidas negociaciones con las autoridades de las universidades públicas, Pettovello se encuentra en una situación delicada, acorralada por presiones de otros funcionarios del Gobierno y en medio de una gestión paralizada.

La ministra con más denuncias del Gabinete

Pero, el conflicto con las universidades no es el único peso para Pettovello ya que arrastra varias denuncias penales. Uno de los primeros conflictos que tuvo que atravesar está vinculado a la acusación que realizó en enero el diputado nacional Juan Marino, quien aseguró que su cartera no entregó alimentos destinados asistir a los más necesitados en las fiestas de fin de año, que habían sido adquiridos por el gobierno anterior. El famoso caso de los Pan Dulce que la ministra dijo que no los entregó porque eran de mala calidad.

Luego fue Juan Gabois quien la denunció por la falta de entrega de alimentos secos a comedores y merenderos populares, según la denuncia en diciembre el Gobierno no ejecutó las partidas presupuestas ya asignadas a los comedores. Al reclamo se sumaron luego la Conferencia Episcopal Argentina, que advirtió que la comida no puede ser una variable de ajuste, luego que la funcionaria hiciera un show en la puerta del ministerio, cuando le dijo a los que habían marchado a pedirle alimentos: "Chicos, ¿ustedes tienen hambre?".

En febrero el escándalo fueron los pacientes oncológicos por el supuesto freno del envío de medicamentos para enfermedades de gravedad, que depende de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), del ministerio de Capital Humano. La ministra fue denunciada por supuesto abandono de persona y de hecho, lamentablemente, ya ocurrieron las primeras muertes por falta de medicamentos.

La ministra también frenó la asistencia de víctimas de trata y fue denunciada por Gustavo Vera, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Luego la ministra se enredó en una polémica con los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo. El ministerio dio de baja a 25.444 beneficiarios, pero luego de una serie de amparos la cartera reconoció que se los quitaron de manera injustificada y devolvieron el beneficio a 8.826 personas. Es decir, el 34% del total estuvo mal ejecutado.

En marzo pasado renunció el titular de Casa Grande Néstor Kirchner, Marcelo Rubén Basilotta, tras denuncias por supuestas irregularidades en su designación. Diferentes informes revelaron que el hombre es hermano de Hugo Basilotta, dueño de la empresa Guaymallén, quien a su vez es tío político de la ministra.

La ministra es además cuestionada por su exhibicionismo. En medio de la tensión con las organizaciones sociales por el reclamo de alimentos para los comedores populares, el periodista Jorge Lanata reveló que Pettovello usa un bolso Hermes Birkin que cuesta entre los 18.550 y 28.550 euros.