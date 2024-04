Cumbre de ATE en Mendoza: "El ñoqui más caro que tiene Argentina se llama Milei"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ate_mendoza/status/1783890847517336016&partner=&hide_thread=false La Mesa de Organismos Nacionales de ATE Mendoza realiza una asamblea con los Secretarios Generales y Adjunta, Roberto Macho, Rody Aguiar y Adriana Iranzo.



#sosestatal #somosate #Mendoza pic.twitter.com/m8hQpryKfG — ATE Mendoza (@ate_mendoza) April 26, 2024

En ese sentido, remarcó que son las provincias las que más están sufriendo el impacto de las políticas nacionales al mencionar que existe "una coparticipación de las pérdidas y una nacionalización de las ganancias", debido a que "todos los impuestos que se coparticipan a las provincias caen porque caen las ventas, mientras que lo único que crece es el impuesto País, que no se coparticipa y ya creció un 300%".

Frente a esta realidad, Aguiar sostuvo que esperan "que el 25 de mayo los gobernadores no vayan a Córdoba a firmar ese pacto, que va a entregar esa pizca de soberanía que nos queda a los argentinos".

Ñoquis y reforma laboral, dos temas calientes para la Asociación de Trabajadores del Estado

Ante la consulta de periodistas por la "lista de ñoquis" que ATE exigía que el gobierno de Javier Milei publicara, Aguiar sostuvo que "hasta ahora no lo pudo hacer, no pudo probar en ninguno de los 12 mil casos de trabajadores despedidos que alguno no prestaba servicio".

"Nosotros sí conocemos un ñoqui, el más caro que tiene el Estado. Porque qué haría cualquier empleador privado o público si tiene un trabajador que de las 8 horas de trabajo, 7 se las pasa en las redes sociales. El ñoqui más caro que tiene Argentina se llama Milei y llegó el 10 de diciembre al Estado".

image.png

Sobre la reforma laboral, el sindicalista sostuvo: "Por supuesto que queremos discutir, pero sobre un Estado que esté al servicio de la gente, no de los grandes empresarios. ATE va a intentar impedir que este Estado no deje de estar al servicio del pueblo".

En ese contexto, desde ATE remarcaron cuáles serán las próximas movilizaciones:

30 de abril: jornada nacional de lucha.

1 de mayo: movilización en todo el país.

9 de mayo: paro nacional.

También puede interesarte leer: Los tres puntos que llevó el radical mendocino a la reunión por la ley ómnibus