Elecciones 2025: La Libertad Avanza se nutre de ajenos y la UCR cede protagonismo.

Sin dudas las sorpresas del armado para estas elecciones 2025 las dejó el radicalismo, que terminó cediendo de un modo casi escandaloso para muchos a La Libertad Avanza , en un acuerdo en el que lo que sobresalió fueron los signos de debilitamiento de un partido que por más de una década mostró en las urnas un fuerte poderío.

Y por parte del partido del presidente quedó en evidencia que en esa construcción admite y eyecta sin mayores cuestionamientos y hasta los viejos enemigos son bienvenidos.

Lo de ganadores y perdedores será un análisis que dejarán los resultados del 26 de octubre porque a juzgar por los últimos movimientos, el panorama parece bastante complejo y puede dejar algunas sorpresas. Aunque desde el frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza especulan con "meter tres de los cinco" diputados nacionales que se eligen, las jugadas muestran cierta incomodidad, sobre todo para los radicales porque los libertarios están en construcción.

Lo de la Unión Cívica Radical da para muchos análisis. Esta vez la estrategia de Alfredo Cornejo lo dejó en condiciones de tener que aceptar lo que resistía, algo que no es habitual en sus armados, que hasta ahora han resultado positivos en términos electorales.

Cornejo Luis Petri candidatos frente La foto del acuerdo: La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

Un acuerdo que deja a la UCR relegada

Partiendo de un acuerdo que dejó a LLA por encima del radicalismo a la hora de imponer nombres, lo que vino no fue del agrado de muchos radicales, pero admiten que fue "necesario". Es que pese a una baja en el nivel de aceptación, según varias encuestas, la imagen del presidente Javier Milei sigue gozando de buenos niveles, algo de lo que el radicalismo necesitará ya que el estrato de votantes es compartido.

A partir de allí vino la definición de los espacios y luego de los nombres, ambas instancias que la UCR pasó con resignación. Por un lado, el acuerdo estableció que el primer y el tercer lugar en la lista de candidatos a diputados nacionales serían para La Libertad Avanza, el resto para el radicalismo. Mientras que las listas para la Legislatura tienen preeminencia radical, algo clave para el Gobierno.

Los nombres son un capítulo aparte. Ni Luis Petri ni Álvaro Martínez estaban en el radar de las posibilidades de Cornejo. El del ministro de Defensa había quedado descartado cuando se presentaron los candidatos de la UCR. En el acuerdo con LLA, el reparto sería 30-70 (dividido en dos), es decir los candidatos libertarios, los de los radicales cornejistas y los de los radicales petristas. Quedó clara la interna entre ambos sectores, pero también que los libertarios irían con sus propios candidatos y no absorverían al petrismo.

Quiero felicitar a @luispetri por asumir el desafío de encabezar la lista a diputado nacional de nuestro frente. Su trayectoria lo respalda, fue dos veces legislador provincial y dos veces legislador nacional, siempre con una gran vocación de servicio y un compromiso profundo con… pic.twitter.com/MPIKWVZTI1 — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) August 16, 2025

Sin embargo, Petri sorprendió pasándose a último momento a las filas de Las Fuerzas del Cielo para ser candidato por LLA, al igual que Álvaro Martínez (ex PRO), que el propio Cornejo había descartado ya que pertenece al sector de Omar De Marchi (enemigo político del gobernador), que ocupará el tercer lugar, dejando en claro que el "poder de veto" que se había guardado el gobernador no fue tal.

Hace casi dos años me la jugué por el cambio cultural junto a @JMilei en el Congreso.



Hoy reafirmo esa decisión con la misma convicción y coherencia, con gratitud por el respaldo recibido para ser candidato a Diputado Nacional por Mendoza, sumándome a La Libertad Avanza para… https://t.co/STvtimR5fb — Álvaro Martínez (@lMartinezAlvaro) August 17, 2025

La Libertad Avanza y los candidatos encontrados

Lo de La Libertad Avanza en Mendoza (como en todo el país) dejó en claro una construcción territorial incipiente. Pese a que Milei "arrasó" en la provincia en las últimas elecciones presidenciales, hacia abajo no hay bases sólidas para un armado electoral propio.

Las Fuerzas del Cielo no tenían nombres de peso para integrar las listas acordadas con el radicalismo. Lo de la Legislatura es un tema menor porque encabezarán radicales, pero las figuras de estas elecciones son los candidatos a diputados nacionales.

Cuando acordaron el primer y tercer lugar se pusieron a buscar a esos hombres y mujeres para encabezar la campaña, pero no aparecieron. A tal punto que se barajó la posibilidad de que el presidente libertario en Mendoza, Facundo Correa Llano, fuera el candidato. Pero iba a ser un escándalo institucional porque significaba que renunciara a su actual banca en la Cámara de Diputados de la Nación para competir por ese lugar. "Más casta que eso no hay", advertían algunos radicales sobre esta posibilidad.

Esto quedó descartado y debieron recurrir a un nombre fuerte, como el de Luis Petri, que ya había anticipado que iba a "estar donde el Presidente lo necesite”.

BIENVENIDO A LAS FUERZAS DEL CIELO QUERIDÍSIMO LUIS...!!!

VLLC!



CC: @luispetri https://t.co/0RPR32ffj6 — Javier Milei (@JMilei) August 16, 2025

¿Un as bajo la manga? Hasta el momento nadie puede confirmar si esta candidatura de último momento fue una estrategia armada con antelación y si se abrió tras la de Patricia Bullrich, que encabezará la lista de senadores nacionales por CABA.

Petri Bullrich Milei Patricia Bullrich y Luis Petri dejarán el gabinete nacional.

Si, la "montonera", como la llamó el propio Milei cuando ambos eran rivales en la carrera presidencial (Bullrich acompañada de Petri para la vicepresidencia) se sumó al Gabinete libertario y se convirtió en una de las personas más fuertes del equipo, al igual que el mendocino; a tal punto que serán sus principales apuestas en estas elecciones 2025. Los de los nombres propios será para otra oportunidad.