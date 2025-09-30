Elecciones 2025 en Junín: estas son las boletas que te encontrarás para votar

Por Cecilia Zabala 30 de septiembre de 2025 - 13:35
El
26 de octubre se realizarán en Mendoza las elecciones 2025, en las que se renovarán cinco bancas de diputados nacionales, además de 24 diputados y 19 senadores provinciales, distribuidos entre los cuatro distritos electorales. También se elegirá la mitad de los concejales en doce departamentos. En esta nota, te contamos qué se vota en Junín.
El intendente
Mario Abed fue uno de los que decidió unificar los comicios municipales con los provinciales, por lo tanto se votarán todos los cargos legislativos en la misma fecha.
En el caso de
y finalizarán su mandato en 2030. La renovación de la otra mitad del Concejo Deliberante se votará en las elecciones de 2027. Junín, se elegirán cinco concejales, que asumirán en 2026
La particularidad de este turno electoral es que
se utilizará la boleta única, tanto a nivel nacional como provincial, lo que implica que cada elector recibirá dos boletas y deberá depositarlas en dos urnas diferentes. En el caso de la local, el modelo en Junín es el siguiente:
Boleta única Junín, elecciones 2025 Mendoza
Quiénes son los candidatos a concejales en Junín (por orden de aparición en la boleta) Fuerza Justicialista Mendoza: Emiliano Jesún Vargas, Milagros Coria, Gastón Ariel Vera, Paola Natalia Ponce, Guillermo Javier Ávila. Frente Verde: Germán Lepez, Romina Corvera, Carla Arancibia, Javier Orellano, Ana Luz Contreras. Protectora Fuerza Política: Juan Manuel Giacca, Gabriela Loren Ramos, Martín Cárdenas, Marcela Fernández, Alberto Escalante. Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U): Ana Maya, Joaquín Azcurra, Lucía Isabel Gómez, Franco Emiliano Brail, Marcela Lorena Alcaino. Frente Libertario Demócrata: Nancy Liliana Vanella, Pedro Daniel Calderone, Marisa Sánchez, Ángel Hernán Guevara, Laura Patricia Carrión. Provincias Unidas-Defendamos Mendoza: Yanel Banno, Matías Guevara, Celeste Gómez, Fernando Zeidan, Claudia González. Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Mario Ana, Carolina Parodi, Sandra Astudillo, Mauricio Alonso, Mariana Erario. Partido de los Jubilados: Javier Silva, Lourdes Vasconcelos, Ariel Suárez, Sandra Guevara, Franco Escudero. Como está compuesto el Concejo Deliberante de Junín
El Concejo juninense tiene 10 bancas:
8 de la UCR-Cambia Mendoza, 1 del PJ (Frente de Todos) y 1de La Unión Mendocina.
De estas, en estas elecciones se renovarán
4 bancas de la UCR (la de María Florencia Coria, Gabriela Inés Guiñazú, Matías Fernando Manunncia y Marcos Santiago Roldán) y 1 del PJ (Marité Lourdes Sosa).
Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Alberto Deblasis, Adriana Montivero, Ricardo Morcos y Romina Maravilla (Cambia Mendoza) y Darío González (La Unión Mendocina).
Candidatos en la Segunda Sección Electoral Senadores Provinciales Frente Fuerza Justicialista: Luis Novillo, Luz Llorens, Juan Pablo Gulino, Lorena Guerrero, Luis Zacca. Frente Verde: Manuel Verdaguer, Analía Pallero, Andrés Rovira, Melisa Del Castillo, Laura Chacón. Protectora: Mario Prospiti, Estela Fanny Arrieta, Claudio Contrera, Melisa Cosimano, Viviana Llorenz. Frente de Izquierda - Unidad: Martín Rodríguez, Verónica Paiz, Mario Daniel Luna, Vanesa Elizabeth Jerez, Jésica Yamila Bustos. Frente Libertario Demócrata: Damián Córdoba, Adriana Alicia Saini, Jorge Mackern, Mariam Moreno, Zulma Barrera. Provincias Unidas: Daniel Ignacio Diserio, Erika Vanesa Gitto, Diego Gabriel Menci, Corina Roxana Carusso, Darío Rubé González. Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Néstor Majul, Alejandra Gómez, Natalia Rabite, Franco Martín, Roberto Morgante. Partido de los Jubilados: Luis Ghisleni, Sofía Benegas, Fabián Soto, Mabel Jofré, Edgardo Frías. Diputados Provinciales Frente Fuerza Justicialista: Matías Montes, Aixa Moreno, Rolando Firmani, Ana Sevilla, Carola Rita Flores, Julio Armando Ortíz. Frente Verde: Alejandro Verón, Marina Molina, Érica Giménez, Miguel Marchetta, Sofía Porte, Ricardo González. Protectora: Emir Moisés Nasiff, Ernestina Clara Varela, Ever Llano, Johanna Fragapane, Javier Alberto Kader, Paula Andreina Tripi. Frente de Izquierda - Unidad: Tupac Coletti Roumeu, Daniela Luna, Carmen Marcela Callier, Pablo Antonio Cucchi, Julián Lentz, Vanesa Soledad Padilla. Frente Libertario Demócrata: Bello Fabián, Adriana Bortolozzo, Valentina Zenocrati, Sergio Raúl Luna, Analía Lorena Oyola, Eduardo Díaz. Provincias Unidas: Gerardo Santarelli, Lorena Rippari, Javier Jofré, Melina López, Mario Rodríguez, Marcia Lazari. Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Griselda Petri, Pablo Castro, Daniel Llaver, Cecilia Soler, Lucas Marcel Villar, Melina Ibañez Costa. Partido de los Jubilados: María Isabel Grosso, Salvador Buonasorte, Gladys Lucero, Marcelo Marroquín, Fabiana Guerrero, Alberto Godoy. La boleta única nacional en las elecciones 2025 en Mendoza
Además de la boleta provincial, en Junín, el elector se encontrará con la boleta nacional.
boleta única provincia de Mendoza, elecciones 2025, diputado nacional, para portada
Los candidatos a diputado nacional en las elecciones 2025 en Mendoza
Frente Fuerza Justicialista Emir Félix Marisa Uceda Matías Stevanato Flor Destéfanis Fernando Ubieta
Frente Verde Diputados Nacionales Mario Vadillo Belén Bobba Dugar Chappel Oriana Torres Maximiliano Muñoz
Protectora Fuerza Política Carolina Jacky Sebastián Zelada María Inés Rojas Mateo Matas Laura Urzi
Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad Micaela Blanco Minoli Nicolás Fernández Marta Bernabeu Nicolás Cortez Julieta Uceda
Movimiento al Socialismo Susana Barros Fernando Flores Pamela Miranda Nahuel Díaz Lis López
Frente Libertario Demócrata Gabriel Sottile Mariel Maestri Gastón Pescarmona Ángeles Bermejo Federico Raffetto
Alianza Defendamos Mendoza - Provincias Unidas Jorge Difonso Flavia Manoni Jorge Palero Gisella Talquenca
Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza Luis Alfonso Petri Pamela Fernanda Verasay Álvaro Martínez María Julieta Metral Asensio Mauricio Oscar Pinti Clop