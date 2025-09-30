30 de septiembre de 2025
{}
Sitio Andino
Todos los candidatos

Elecciones 2025 en Junín: estas son las boletas que te encontrarás para votar

En Junín habrá dos boletas, una para la categoría de diputados nacionales y otra para legisladores provinciales y concejales. Los detalles.

elecciones junin
Foto: IA/ Sitio Andino
 Por Cecilia Zabala

El 26 de octubre se realizarán en Mendoza las elecciones 2025, en las que se renovarán cinco bancas de diputados nacionales, además de 24 diputados y 19 senadores provinciales, distribuidos entre los cuatro distritos electorales. También se elegirá la mitad de los concejales en doce departamentos. En esta nota, te contamos qué se vota en Junín.

El intendente Mario Abed fue uno de los que decidió unificar los comicios municipales con los provinciales, por lo tanto se votarán todos los cargos legislativos en la misma fecha.

Lee además
Estatuto del Empleado Público: gremios adelantaron que irán a la Corte y continuarán con medidas de fuerza.
Manifestación

Estatuto del Empleado Público: gremios adelantaron que irán a la Corte y continuarán con medidas de fuerza
El intendente Omar Félix, se refirió a los cambios que implicará la autonomía municipal en San Rafael.  video
Debate

Omar Félix sobre la autonomía municipal: "Es necesario modernizar la gestión"

Leé también: Dónde voto elecciones Mendoza 2025: consultá el padrón electoral

La boleta única provincial que habrá en Junín en las elecciones 2025

La particularidad de este turno electoral es que se utilizará la boleta única, tanto a nivel nacional como provincial, lo que implica que cada elector recibirá dos boletas y deberá depositarlas en dos urnas diferentes.

En el caso de la local, el modelo en Junín es el siguiente:

Boleta única Junín, elecciones 2025 Mendoza

Quiénes son los candidatos a concejales en Junín (por orden de aparición en la boleta)

  • Fuerza Justicialista Mendoza: Emiliano Jesún Vargas, Milagros Coria, Gastón Ariel Vera, Paola Natalia Ponce, Guillermo Javier Ávila.
  • Frente Verde: Germán Lepez, Romina Corvera, Carla Arancibia, Javier Orellano, Ana Luz Contreras.
  • Protectora Fuerza Política: Juan Manuel Giacca, Gabriela Loren Ramos, Martín Cárdenas, Marcela Fernández, Alberto Escalante.
  • Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U): Ana Maya, Joaquín Azcurra, Lucía Isabel Gómez, Franco Emiliano Brail, Marcela Lorena Alcaino.
  • Frente Libertario Demócrata: Nancy Liliana Vanella, Pedro Daniel Calderone, Marisa Sánchez, Ángel Hernán Guevara, Laura Patricia Carrión.
  • Provincias Unidas-Defendamos Mendoza: Yanel Banno, Matías Guevara, Celeste Gómez, Fernando Zeidan, Claudia González.
  • Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Mario Ana, Carolina Parodi, Sandra Astudillo, Mauricio Alonso, Mariana Erario.
  • Partido de los Jubilados: Javier Silva, Lourdes Vasconcelos, Ariel Suárez, Sandra Guevara, Franco Escudero.

Como está compuesto el Concejo Deliberante de Junín

El Concejo juninense tiene 10 bancas: 8 de la UCR-Cambia Mendoza, 1 del PJ (Frente de Todos) y 1de La Unión Mendocina.

De estas, en estas elecciones se renovarán 4 bancas de la UCR (la de María Florencia Coria, Gabriela Inés Guiñazú, Matías Fernando Manunncia y Marcos Santiago Roldán) y 1 del PJ (Marité Lourdes Sosa).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Alberto Deblasis, Adriana Montivero, Ricardo Morcos y Romina Maravilla (Cambia Mendoza) y Darío González (La Unión Mendocina).

Candidatos en la Segunda Sección Electoral

Senadores Provinciales

  • Frente Fuerza Justicialista: Luis Novillo, Luz Llorens, Juan Pablo Gulino, Lorena Guerrero, Luis Zacca.
  • Frente Verde: Manuel Verdaguer, Analía Pallero, Andrés Rovira, Melisa Del Castillo, Laura Chacón.
  • Protectora: Mario Prospiti, Estela Fanny Arrieta, Claudio Contrera, Melisa Cosimano, Viviana Llorenz.
  • Frente de Izquierda - Unidad: Martín Rodríguez, Verónica Paiz, Mario Daniel Luna, Vanesa Elizabeth Jerez, Jésica Yamila Bustos.
  • Frente Libertario Demócrata: Damián Córdoba, Adriana Alicia Saini, Jorge Mackern, Mariam Moreno, Zulma Barrera.
  • Provincias Unidas: Daniel Ignacio Diserio, Erika Vanesa Gitto, Diego Gabriel Menci, Corina Roxana Carusso, Darío Rubé González.
  • Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Néstor Majul, Alejandra Gómez, Natalia Rabite, Franco Martín, Roberto Morgante.
  • Partido de los Jubilados: Luis Ghisleni, Sofía Benegas, Fabián Soto, Mabel Jofré, Edgardo Frías.

Diputados Provinciales

  • Frente Fuerza Justicialista: Matías Montes, Aixa Moreno, Rolando Firmani, Ana Sevilla, Carola Rita Flores, Julio Armando Ortíz.
  • Frente Verde: Alejandro Verón, Marina Molina, Érica Giménez, Miguel Marchetta, Sofía Porte, Ricardo González.
  • Protectora: Emir Moisés Nasiff, Ernestina Clara Varela, Ever Llano, Johanna Fragapane, Javier Alberto Kader, Paula Andreina Tripi.
  • Frente de Izquierda - Unidad: Tupac Coletti Roumeu, Daniela Luna, Carmen Marcela Callier, Pablo Antonio Cucchi, Julián Lentz, Vanesa Soledad Padilla.
  • Frente Libertario Demócrata: Bello Fabián, Adriana Bortolozzo, Valentina Zenocrati, Sergio Raúl Luna, Analía Lorena Oyola, Eduardo Díaz.
  • Provincias Unidas: Gerardo Santarelli, Lorena Rippari, Javier Jofré, Melina López, Mario Rodríguez, Marcia Lazari.
  • Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Griselda Petri, Pablo Castro, Daniel Llaver, Cecilia Soler, Lucas Marcel Villar, Melina Ibañez Costa.
  • Partido de los Jubilados: María Isabel Grosso, Salvador Buonasorte, Gladys Lucero, Marcelo Marroquín, Fabiana Guerrero, Alberto Godoy.

La boleta única nacional en las elecciones 2025 en Mendoza

Además de la boleta provincial, en Junín, el elector se encontrará con la boleta nacional.

boleta única provincia de Mendoza, elecciones 2025, diputado nacional, para portada

Los candidatos a diputado nacional en las elecciones 2025 en Mendoza

Frente Fuerza Justicialista

  • Emir Félix
  • Marisa Uceda
  • Matías Stevanato
  • Flor Destéfanis
  • Fernando Ubieta

Frente Verde

  • Diputados Nacionales
  • Mario Vadillo
  • Belén Bobba
  • Dugar Chappel
  • Oriana Torres
  • Maximiliano Muñoz

Protectora Fuerza Política

  • Carolina Jacky
  • Sebastián Zelada
  • María Inés Rojas
  • Mateo Matas
  • Laura Urzi

Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad

  • Micaela Blanco Minoli
  • Nicolás Fernández
  • Marta Bernabeu
  • Nicolás Cortez
  • Julieta Uceda

Movimiento al Socialismo

  • Susana Barros
  • Fernando Flores
  • Pamela Miranda
  • Nahuel Díaz
  • Lis López

Frente Libertario Demócrata

  • Gabriel Sottile
  • Mariel Maestri
  • Gastón Pescarmona
  • Ángeles Bermejo
  • Federico Raffetto

Alianza Defendamos Mendoza - Provincias Unidas

  • Jorge Difonso
  • Flavia Manoni
  • Jorge Palero
  • Gisella Talquenca

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

  • Luis Alfonso Petri
  • Pamela Fernanda Verasay
  • Álvaro Martínez
  • María Julieta Metral Asensio
  • Mauricio Oscar Pinti Clop
Temas
Seguí leyendo

Viviendas dignas y modernas en Godoy Cruz: Cornejo y Costarelli inauguraron dos proyectos habitacionales

Es ley la modificación del estatuto del empleado público: desempató Hebe Casado

Javier Milei reconoció una desaceleración de la economía, pero se mostró confiado

El Gobierno de Mendoza contrató un laboratorio balístico vinculado a Interpol: los detalles

Cómo votar con la Boleta Única en las elecciones 2025 de octubre

Martes "picante" en la Legislatura de Mendoza con votación apretada y posible desempate

Más infraestructura y móviles policiales: Cornejo, Bullrich y Petri presentaron mejoras para las fuerzas de seguridad

El pedido común de Bullrich, Petri y Cornejo a la ciudadanía mendocina

LO QUE SE LEE AHORA
Martes picante en la Legislatura de Mendoza con votación apretada y posible desempate.
Reforma del Estatuto del Empleado Público

Martes "picante" en la Legislatura de Mendoza con votación apretada y posible desempate

Las Más Leídas

Oferta educativa para los CEPAS de San Rafael desde la Dirección General de Escuelas. video
Formación para adultos

La Dirección General de Escuelas presentó en San Rafael los CEPAS, una nueva propuesta educativa

Martes picante en la Legislatura de Mendoza con votación apretada y posible desempate.
Reforma del Estatuto del Empleado Público

Martes "picante" en la Legislatura de Mendoza con votación apretada y posible desempate

Se trabaja para habilitar el tránsito en el Acceso Sur.
Atención conductores

Corte en el Acceso Sur por un socavón: habilitan un bypass, pero sigue complicado el tránsito

El hecho ocurrió el fin de semana y las imágenes se viralizaron en las últimas horas
Imágenes sensibles

Video: violenta pelea entre dos adolescentes en General Alvear

Cómo acceder a la nueva línea de créditos del Banco Nación para viajes
Promociones turísticas

Cómo acceder a la nueva línea de créditos del Banco Nación para viajes

Te Puede Interesar

El intendente Omar Félix, se refirió a los cambios que implicará la autonomía municipal en San Rafael.  video
Debate

Omar Félix sobre la autonomía municipal: "Es necesario modernizar la gestión"

Por Cecilia Zabala
La Legislatura de Mendoza aprobó el nuevo Estatuto el Empleado Público que envió el gobernador Alfredo Cornejo. 
polémica

Es ley la modificación del estatuto del empleado público: desempató Hebe Casado

Por Florencia Martinez del Rio
Godoy Cruz inauguró dos proyectos habitacionales.
Trabajo conjunto Provincia–Municipio

Viviendas dignas y modernas en Godoy Cruz: Cornejo y Costarelli inauguraron dos proyectos habitacionales

Por Sitio Andino Política