Polémica

Elecciones 2025: el gobierno asegura que hay fondos para reimprimir las boletas de Provincia de Buenos Aires

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, dijo que existen los fondos para que finalmente la cara de José Luis Espert no esté en el cuarto oscuro.

Por Sitio Andino Política

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, afirmó este miércoles que hay fondos para afrontar la eventual reimpresión de boletas de La Libertad Avanza (LLA) del padrón de la Provincia de Buenos Aires para las próximas elecciones 2025, tras la renuncia de José Luis Espert a la primera candidatura de esa lista por su vínculo con Federico 'Fred' Machado.

“Nosotros fuimos muy cuidadosos en el manejo de los fondos públicos para el proceso electoral y eso nos llevó a tener un ahorro de 15.500 millones de pesos respecto de la previsión presupuestaria. Eso está disponible”, dijo Catalán a la prensa tras su audiencia con el juez bonaerense con competencia electoral Alejo Ramos Padilla.

El juez deberá resolver la incógnita que tiene en vilo al gobierno de Javier Milei a pocos días de las elecciones legislativas del 26 de octubre. “La reimpresión en términos de tiempo es factible. Pero la decisión depende de la Justicia y vamos a acatar la orden. En el caso de que decida no reimprimir, se lo devolveremos a la Secretaría de Hacienda, como corresponde”, agregó el funcionario.

Si bien el oficialismo quería que el rostro principal de la boleta fuera el de Diego Santilli, naturalmente la figura debía ser Reichardt dado que ocupaba el segundo lugar, mientras que el exaliado de Mauricio Macri, estaba tercero.

Tras conocer que no encabezará la lista, Santilli publicó en su cuenta de X: "No me importa el lugar. No me importa si voy primero, segundo o tercero. Voy a estar donde el presidente me necesite. Porque lo importante no son los cargos ni la cartelería. Lo importante son las ideas del cambio, garantizar las reformas, sostener y profundizar el rumbo que lleva adelante el presidente hace dos años".

