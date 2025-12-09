El Senado aprobó a Pirrello y Giunta como nuevos Fiscales de Cámara Penal en Mendoza

La Cámara de Senadores de la Provincia de Mendoza aprobó la designación de Gustavo Pirrello y Fernando Giunta.

La Cámara de Senadores de la Provincia de Mendoza confirmó este martes las designaciones de Gustavo Miguel Pirrello y Fernando Giunta como Fiscales de Cámara Penal para la Primera Circunscripción Judicial . La resolución fue tomada en el recinto mediante voto secreto , tal como establece el reglamento para este tipo de nombramientos.

Al inicio de la sesión, el secretario Legislativo, Lucas Faure , dio lectura al despacho emitido por la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales , en el que se dejó constancia de que ninguno de los postulantes presentaba impedimentos para asumir el cargo. Posteriormente, el senador Walther Marcolini , presidente de dicha comisión, detalló el procedimiento que culminó con la elección de ambos profesionales y el aval de la Cámara Alta.

Respecto a los perfiles aprobados, el Senado destacó la trayectoria de Gustavo Pirrello , quien proviene de la Unidad Fiscal de Homicidios , donde actuó en causas de alta complejidad desde 2016. Su postulación obtuvo 747 adhesiones y una sola impugnación durante la Audiencia Pública .

El Senado de Mendoza llevó adelante la audiencia para evaluar las postulaciones de ambos fiscales. Tuvo lugar el pasado 3 de diciembre.

Esta última fue la presentada por Silvia Graciela Saavedra , madre del abogado mendocino Nataniel Guzmán . En su escrito, la mujer sostiene que Pirrello " jamás dio respuestas ni mostró interés " en la investigación por la desaparición de su hijo , ocurrida el 27 de enero de 2023. Guzmán, empleado judicial en el Juzgado de Familia de Las Heras, fue visto por última vez al subir a un colectivo de la línea 630.

Saavedra afirmó que, a casi tres años del hecho, la investigación "permanece impune" y critica la falta de medidas que, según ella, debieron realizarse en tiempo oportuno. También señaló que muchas actuaciones se concretaron por impulso de la querella y abogados y no por iniciativa fiscal.

nataniel guzmán, desaparición Nataniel Guzmán fue visto por última vez el 27 de enero de 2023, cuando subió a un colectivo de la línea 630.

En cuanto a Fernando Giunta, su pliego contó con 545 avales antes de la votación en el recinto. Durante el proceso, agradeció los apoyos recibidos y sostuvo que su compromiso será aplicar las normas con imparcialidad para fortalecer el acceso a la justicia. Con la aprobación legislativa, ambos iniciarán funciones como Fiscales de Cámara Penal de la provincia.

Quién es Gustavo Pirrello

Gustavo Miguel Pirrello es fiscal de Instrucción en la Unidad de Homicidios y Violencia Institucional. Con 18 años de trayectoria en el Poder Judicial (al que ingresó en 2007), accedió a todos sus cargos mediante concursos de antecedentes y oposición. Es abogado y cuenta con un diplomado en Investigación de Homicidios y Preservación de la Escena del Crimen otorgado por la Universidad del Aconcagua.

Participó en el Consejo de la Magistratura de Mendoza como miembro titular en representación de la Asociación de Magistrados e integró la Comisión Evaluadora del concurso para Fiscal Penal de Menores en 2023. Su labor diaria incluye la investigación de delitos, la conducción de audiencias de control de detención, prisiones preventivas, apelaciones y la producción y presentación de pruebas en juicios orales.

gustavo pirrello, fiscal, mendoza Es abogado y cuenta con un diplomado en Investigación de Homicidios y Preservación de la Escena del Crimen. Foto: Prensa Legislatura de Mendoza

Su legajo incorpora un “Registro de Felicitaciones”, donde constan reconocimientos formales, entre ellos el del Cónsul de Chile por su rol decisivo en el esclarecimiento del femicidio de Concepción “Conchy” Arregui. También recibió menciones por parte de la familia de Salvador Vanella y por su participación en un megaoperativo en Campo Pappa. Según consta en esos reconocimientos, su labor se ha destacado por la responsabilidad, vocación de servicio y la búsqueda exhaustiva de la verdad.

Quién es Fernando Giunta

Fernando Giunta es fiscal de Instrucción y actualmente lidera la Unidad Fiscal de Delitos de Tránsito. Egresado de la Universidad de Mendoza como abogado, posee un máster en la Universidad de Sevilla y una extensa trayectoria de formación continua, documentada en un pliego que abarca 53 páginas e incluye numerosos cursos y talleres en diversas áreas del Derecho Penal.

fernando giunta, fiscal, mendoza Egresado de la Universidad de Mendoza como abogado, posee un máster en la Universidad de Sevilla. Foto: Prensa Legislatura de Mendoza

Ingresó al Poder Judicial en 2005 como prosecretario de la Segunda Fiscalía Correccional y desde 2009 se desempeña como fiscal de Instrucción. Tuvo un paso previo por la Unidad de Violencia de Género, de la que fue trasladado tras una denuncia por violencia psicológica presentada por su entonces expareja, hecho que generó un conflicto institucional en su momento.

Con 20 años de antigüedad en el ámbito judicial, su carrera combina experiencia en áreas sensibles, formación especializada y una actuación prolongada en distintas unidades fiscales de la provincia.