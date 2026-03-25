El Gobierno de Mendoza formalizó la asignación de fondos para una obra vial clave en el Este.

El Gobierno de Mendoza aprobó la asignación de recursos para la tercera etapa de la obra Doble Vía del Este , que se realizarán fondos del Resarcimiento . La medida quedó formalizada a través del decreto 400, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. De cuánto será la inversión .

Con este convenio ratificado y la apertura de los sobres con las propuestas de las empresas interesadas, la Provincia avanza en la finalización de la Ruta Provincial 66 para mejorar la conexión entre Rivadavia , Junín y San Martín . El acuerdo había sido suscripto en diciembre pasado entre la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial y la Dirección Provincial de Vialidad , encargada de la ejecución de los trabajos.

El decreto señala que el proyecto fue priorizado y cumple con los parámetros de elegibilidad requeridos para ser ejecutado con los Fondos por Resarcimiento de los Daños de la Promoción Industrial , es decir, con parte de los 1.023 millones de dólares destinados a distintas obras .

La obra demandará una inversión de $27.150 millones . Desde el punto de vista técnico, fue incorporado al Banco Integrado de Proyectos, lo que implica que cumple con los requisitos establecidos por la normativa vigente en materia de inversión pública. Además, obtuvo el aval de distintos organismos técnicos y jurídicos que intervinieron en el proceso de evaluación, de acuerdo con el texto del decreto.

tractores, doble vía del Este, obra pública, avances 17-02-26 (04) Trabajos de la Doble Vía del Este. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Entre los fundamentos para esta intervención, el Gobierno indicó que apunta a resolver problemas históricos de congestión vehicular, demoras y riesgos en la circulación, mediante la construcción de una autopista moderna con infraestructura complementaria. También subrayaron su impacto positivo en la seguridad vial y en la eficiencia del transporte, tanto para autos particulares como para camiones.

Para el Ejecutivo, esta obra está entre las más relevantes de los últimos años en la zona Este, tanto para el tránsito urbano como para el turístico y el vinculado a la producción agrícola, ya que permitirá integrar a los departamentos de San Martín, Junín y Rivadavia mediante una vía de circulación rápida y segura hacia y desde la Ruta Nacional 7, con un tiempo estimado de recorrido de 15 minutos.

Doble via del Este Tramo III licitación, mapa Obra de la Doble Vía del Este.

El tercer tramo de la Doble Vía del Este

El tercer tramo de la autopista, cuya primera etapa fue inaugurada en 2025 y la segunda se encuentra en ejecución, se extenderá a lo largo de 4,7 kilómetros, desde el carril Centro, en Junín, hasta la Ruta Nacional 7, en San Martín, completando una traza total de 12 kilómetros desde calle Falucho, en Rivadavia.

En cuanto a las características técnicas, el nuevo tramo replicará el diseño de las etapas anteriores: doble calzada con dos carriles por sentido de circulación, cantero central con iluminación LED automatizada y separación mediante defensa rígida tipo New Jersey. Además, contará con guardarraíles, demarcación horizontal, señalización vertical, calles colectoras y cruces subterráneos destinados a instalaciones telefónicas, eléctricas y de fibra óptica.

El primer tramo, de 4 kilómetros, que se extiende desde calle Falucho, en Rivadavia, hasta la Ruta Provincial 60, en Junín, se inició a fines de 2022, durante la gestión de Rodolfo Suarez, y fue finalizado en julio de 2025, ya bajo la gestión de Cornejo. El segundo tramo, actualmente en ejecución, se desarrolla entre la Ruta Provincial 60 y el carril Centro, en Junín, con una extensión de 3,2 kilómetros. Comenzó en noviembre del año pasado y se prevé su finalización en 2026.