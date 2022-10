Deuda pública: Fayad blanqueó el método de refinanciación sin aval legislativo

La Legislatura de Mendoza comenzó formalmente el tratamiento del Presupuesto 2023 que, entre otras cuestiones, incorpora la autorización de endeudamiento para cuatro obras, aunque no incluye el pedido de roll over , el mecanismo de refinanciación de la deuda pública con nuevos créditos que mejoren las condiciones financieras para su cancelación. Sin embargo, el Ejecutivo blanqueó cómo afrontará los vencimientos de más de 120 millones de dólares del pago de capital del Bono PMY24 , que emitió Alfredo Cornejo en 2016 y que fue renegociado en 2020 .

Fayad presentó el Presupuesto 2023 en la Legislatura. Hubo polémica por el método de refinanciamiento de la deuda pública, que para el PJ es un roll over encubierto

“Sería absurdo que una ley impida al Ejecutivo administrar sus pasivos de manera eficiente. Por el contrario, permite refinanciar las deudas, siempre y cuando lo hagamos con una mejora de condiciones para la provincia”, aseguró Fayad en la conferencia que compartió con el gobernador Rodolfo Suarez y el titular de Aysam Alejandro Gallego. Puso como ejemplos las reestructuraciones con el Banco Nación y la Anses rubricadas a mediados de este año, y el mencionado acuerdo con tenedores del Bono PMY24 en 2020.

No obstante, desde el peronismo advirtieron que tales negociaciones se llevaron adelante con los mismos acreedores y no se ejecutó con nueva deuda, como trascendió procedería el Gobierno en 2023. En definitiva, entienden que se trata de un “roll over indefinido”, pero sorteando la autorización de los dos tercios de la Legislatura.

Marcelo Costa, síndico del Banco Nación y ministro de Hacienda de Francisco Pérez, mencionó los intentos del radicalismo -vía proyectos de ley en el pasado- de modificar la 8.706 para incorporar esa posibilidad de rolleo permanente. “Las tomas de nuevas deudas necesitan dos tercios, si no fuera así, hubieran aprobado la modificación del artículo 68 con mayorías simples”, reparó el dirigente.

Fayad insistió: “Todas las refinanciaciones que redundan en mejoras podemos hacerlas en el marco de la Ley. Aquellas operaciones de administración eficiente de pasivo que haremos el año que viene ya están autorizadas por esa norma”.

Se sumará entonces al debate legislativo, además de la discusión en relación al pedido de endeudamiento por más de 280 millones de dólares para obra pública, la puja por la legalidad del método de refinanciamiento que pretende implementar Rodolfo Suarez.