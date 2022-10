Cuáles serán las obras para las que el Gobierno pedirá tomar deuda en dólares

Por otro lado, aseguró que en los últimos dos meses "se puede observar un incremento en la aceleración de la obra pública", y el Ejecutivo espera aumentar la ejecución de la misma para fines de año.

En relación a la deuda, aseguró que desde el 2015 disminuyó un 20% y detalló para qué obras se pedirán créditos en moneda extranjera: doble vía del Este (US$22 millones), Acueducto Monte Comán - La Horqueta (US$ 15 millones), Metrotranvía Godoy Cruz - Luján y Las Heras - Aeropuerto (US$115 millones) y Sistema Agua Potable de Aysam (US$130 millones).

Presentación de presupuesto en legislatura, ilardo, bermejo.jpg Críticas del peronismo y preocupaciones por el endeudamiento en dólares para obras. Foto: Yemel Fil

El peronismo cuestionó la falta de información con la que llegaron a la reunión, ya que el texto de la norma no estaba disponible al momento del encuentro. "Tenemos tres preocupaciones, En los tres años de gobierno de Suarez se ha subejecutado el presupuesto para obra pública; en el actual solo se ejecutó el 32%. Nuestra segunda preocupación son los aumentos de Inmobiliario y Automotor, entre un 60 y un 90% y, por último, el anuncio de pedido de endeudamiento", indicó el jefe del bloque del Senado del Frente de Todos, Lucas Ilardo.

Asimismo, también aseguró que no se publican los datos de saldos del Tesoro. "La publican momentáneamente y la retiran. Cada vez que hacemos pedidos de informe, no nos lo dan. Ahí se sabe cuánto es la caja de la Provincia. Cuando intentan hacer un ajuste sobre los trabajadores con los sueldos, no pueden decir que no tienen dinero: sí lo tienen y eligen gastarlo en bicicletas en lugar de escuelas, hospitales u obras importantes", agregó.