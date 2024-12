¿Cornejo y La Libertad Avanza aliados en Mendoza? Así "la ve" el gobernador

También podés leer: Los gestos que abren la puerta a una ¿alianza electoral? entre Cornejo y Milei

“ No lo descarto. Yo apoyé mucho a Patricia Bullrich (en las elecciones presidenciales 2023) y participé del programa de Juntos por el Cambio, que en buena parte es el que está aplicando (Javier) Milei; de hecho, con las mismas personas”, graficó Cornejo.

Más allá de ciertas diferencias ideológicas y de gestión, el Gobierno de Mendoza es un fuerte aliado de Casa Rosada. El primer mandatario reconoce como exitosa la política económica, aun cuando cuestiona algunas medidas de impacto social y la relación -a su parecer, innecesariamente- tensa con las provincias.

Mantiene buen vínculo y contacto fluido con la mayoría de los ministros. Incluso con el Presidente. “Tengo un apoyo por convicción hacia este gobierno. Así que yo no veo una incongruencia que confluyamos electoralmente en algún momento”, sentenció Cornejo.

No obstante, consideró “prematuro” librar ese debate en este momento. En todo caso, lo entiende como un movimiento que se dará naturalmente, por lo que asumió que “se le está dando una relevancia que no debiera tener”.

Alfredo Cornejo.jpg Alfredo Cornejo no descarta una alianza electoral con La Libertad Avanza, aunque tampoco le escapa a una competencia Foto: Yemel Fil

¿Alfredo Cornejo descarta desdoblar las elecciones?

Frente a ese escenario político incierto, en algún momento el oficialismo barajó la opción de realizar los comicios provinciales del año próximo (en los que se elegirán legisladores y concejales) en una fecha diferente a los nacionales (en Mendoza solo se vota la renovación de cinco de las diez bancas de Diputados).

Sin embargo, un hecho relevante sucedido tiempo atrás en el Congreso hizo reconfigurar la estrategia: la sanción de la ley que impuso la boleta única en Argentina. Con la nueva herramienta electoral, se acaba el “temor” que traía aparejada la boleta sábana del arrastre de los candidatos nacionales hacia los cargos provinciales.

El Gobernador reveló que bajo ese régimen, si las elecciones en Mendoza son concurrentes con las nacionales, en la Provincia se votará con dos boletas (una para los cargos nacionales y otra para los provinciales) y posiblemente a doble urna (aunque no sería necesario).

Fuera de esa decisión que depende enteramente de él, Cornejo “infló el pecho” y subrayó que las “encuestas de consultoras serias muestran que la marca Cambia Mendoza es más fuerte que la de la Libertad Avanza en Mendoza”. Por lo tanto, se le anima a la competencia.

boleta unica papel.jpg Por la boleta única, Alfredo Cornejo optaría por no desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales

Mirá la entrevista completa al gobernador Alfredo Cornejo