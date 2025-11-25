25 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Barrio San Martín

Nuevo golpe a la banda "Los Boom" en Mendoza: atraparon a otro integrante y ya son nueve los detenidos

El sospechoso tenía pedido de captura y fue sorprendido en un operativo en el barrio San Martín. Se suma a los siete detenidos en septiembre y otro arrestado en noviembre.

El sospechoso tenía pedido de captura y fue sorprendido en un operativo en el barrio San Martín

El sospechoso tenía pedido de captura y fue sorprendido en un operativo en el barrio San Martín

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Carla Canizzaro

Un nuevo operativo en el barrio San Martín terminó con la detención de un joven de 21 años, vinculado a la banda de "Los Boom", dedicada a cometer robos violentos en el Gran Mendoza. En septiembre, la Policía de Mendoza había desarticulado a los líderes de la organización mediante un megaoperativo que incluyó 45 allanamientos en la Cuarta, Quinta y Sexta Sección.

Cómo fue el operativo en el barrio San Martín

El sospechoso tenía pedido de captura, y su aprehensión se logró cuando personal de la División Sustracción de Automotores ejecutó un operativo cerrojo con efectivos a pie y en móviles. Finalmente, fue rodeado frente a los monoblocks, en el sector conocido como "Fuerte Apache".

Lee además
VI Mendoza Sax Fest: música, artistas internacionales y un cierre a cielo abierto.
Shows al aire libre

Mendoza Sax Fest 2025: así fue el cierre callejero que sorprendió en plaza Independencia
Los detalles de una nueva manifestación en Mendoza
Nuevos datos alarmantes

En Mendoza y en todo el país, las mujeres se movilizarán otra vez contra la violencia en un año crítico
móvil policial, operativos, mendoza, policía
En septiembre, la Policía de Mendoza había desarticulado a los líderes de la organización mediante un megaoperativo

En septiembre, la Policía de Mendoza había desarticulado a los líderes de la organización mediante un megaoperativo

Durante el procedimiento, el joven intentó escapar, pero fue detenido. Además, se secuestró un teléfono celular, elemento que será clave para el avance de la causa.

Allanamientos, siete detenidos y una banda desarticulada

Esta detención se suma a las siete realizadas en septiembre, cuando la Policía desarticuló la estructura principal de la banda. En aquella ocasión se secuestraron armas, droga, dinero, vehículos y celulares, ya que los detenidos estaban vinculados a robos violentos en la Ciudad de Mendoza. Ese operativo representó un duro golpe para la organización.

Embed

A comienzos de noviembre también fue detenido un joven de 27 años, relacionado con la misma banda. La captura se concretó en la intersección de Los Fresnos y Perón, en Las Heras. Según la investigación, este hombre se encontraba prófugo e implicado en hechos de violencia ocurridos incluso en la Ciudad de Mendoza.

Temas
Seguí leyendo

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Atención: así abrirá el comercio en Mendoza este fin de semana largo

Video: un grupo de rugbiers golpeó brutalmente a un joven a la salida de un boliche en Mendoza

Video: cuál es el estado de salud de los galgos rescatados de carreras clandestinas en Mendoza

Así abrirá el comercio en Mendoza este fin de semana largo

Detienen en pleno centro a sospechoso del robo a un conocido café de Mendoza

San Rafael recibe expositores internacionales en un encuentro académico dedicado a Jorge Luis Borges

Forbes destaca a Mendoza con quince bodegas en el top 50 mundial

LO QUE SE LEE AHORA
Terrible choque frontal en Los Andes, Chile. 
hay dos menores heridos

Tres muertos tras un terrible accidente vial en Chile: dos de las víctimas son mendocinas

Las Más Leídas

Se espera otra jornada calurosa este martes en la provincia de Mendoza.
El clima

Mucho calor, Zonda y tormentas fuertes: el pronóstico para este martes en Mendoza

La DGE aprobó una tecnicatura clave en Mendoza y con gran salida laboral.
Boletín Oficial

La DGE aprobó una tecnicatura clave en Mendoza y con gran salida laboral

Terrible choque frontal en Los Andes, Chile. 
hay dos menores heridos

Tres muertos tras un terrible accidente vial en Chile: dos de las víctimas son mendocinas

Las víctimas fatales eran oriundas de Maipú. 
conmoción en maipú

Quiénes son las víctimas fatales del accidente vial en Chile

Un auto y un camión chocaron de frente en Luján de Cuyo: murió un conductor
Tragedia en Alta Montaña

Un auto y un camión chocaron de frente en Luján de Cuyo: murió un conductor

Te Puede Interesar

La mayoria de la insdustria vitivinciola recurrira ante la Justicia Federal la desregulación del INV
Desregulación

Crece la batalla por el INV: sectores del vino recurren a la Justicia la desregulación

Por Marcelo López Álvarez
Los trabajadores del Poder Judicial cumplen una jornada de paro este martes. video
Reclamo sindical

Paro de judiciales en Mendoza: qué reclaman y por qué se agrava el conflicto con la Corte

Por Sitio Andino Política
Las niñas de 10 y 11 años sufrieron lesiones de grave consideración
Tragedia

Fatal accidente en Chile: cuál es el estado de salud de las nenas que sobrevivieron al siniestro

Por Carla Canizzaro