Nuevo golpe a la banda "Los Boom" en Mendoza: atraparon a otro integrante y ya son nueve los detenidos

Un nuevo operativo en el barrio San Martín terminó con la detención de un joven de 21 años, vinculado a la banda de "Los Boom", dedicada a cometer robos violentos en el Gran Mendoza. En septiembre, la Policía de Mendoza había desarticulado a los líderes de la organización mediante un megaoperativo que incluyó 45 allanamientos en la Cuarta, Quinta y Sexta Sección.

Cómo fue el operativo en el barrio San Martín El sospechoso tenía pedido de captura, y su aprehensión se logró cuando personal de la División Sustracción de Automotores ejecutó un operativo cerrojo con efectivos a pie y en móviles. Finalmente, fue rodeado frente a los monoblocks, en el sector conocido como "Fuerte Apache".

móvil policial, operativos, mendoza, policía En septiembre, la Policía de Mendoza había desarticulado a los líderes de la organización mediante un megaoperativo Foto: Prensa Gobierno de Mendoza Durante el procedimiento, el joven intentó escapar, pero fue detenido. Además, se secuestró un teléfono celular, elemento que será clave para el avance de la causa.

Allanamientos, siete detenidos y una banda desarticulada Esta detención se suma a las siete realizadas en septiembre, cuando la Policía desarticuló la estructura principal de la banda. En aquella ocasión se secuestraron armas, droga, dinero, vehículos y celulares, ya que los detenidos estaban vinculados a robos violentos en la Ciudad de Mendoza. Ese operativo representó un duro golpe para la organización.

Embed La Policía de Mendoza ejecutó un importante megaoperativo en conjunto con el Ministerio Público Fiscal. Se realizaron cerca de 45 allanamientos simultáneos donde se logró detener a delincuentes vinculados a robos en la zona de la Sexta, Quinta y

Cuarta Sección de Ciudad. pic.twitter.com/iSUZfUJCM4 — M Mercedes Rus (@MercedesRus1) September 19, 2025 A comienzos de noviembre también fue detenido un joven de 27 años, relacionado con la misma banda. La captura se concretó en la intersección de Los Fresnos y Perón, en Las Heras. Según la investigación, este hombre se encontraba prófugo e implicado en hechos de violencia ocurridos incluso en la Ciudad de Mendoza.