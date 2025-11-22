Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino . Mirá la fotogalería : un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

El Teatro Independencia cumplió 100 años: el templo cultural que forjó a generaciones mendocinas. (Ir a la nota)

Actualidad Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

La semana en imágenes Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

El Teatro Independencia se convertirá en un museo.

Conmoción en una escuela de Los Corralitos, Guaymallén, por una denuncia de abuso sexual el día jueves 13 de noviembre (Ir a la nota)

presunto abuso sexual, escuela guaymallen, los corralitos, padres Foto: Yemel Fil

Madres de alumnos piden respuesta a las autoridades después de la grave denuncia de abuso sexual en la escuela Abraham Lemos.

legislatura, recinto, camara de senadores Foto: Yemel Fil

Félix González fue uno de los tres legisladores que rechazaron el Presupuesto 2026, convertido en ley este martes en la cámara alta con 35 votos a favor y tres en contra. (Ir a la nota)

palmares, oficinas, workplace, oficinistas, trabajadores, computadoras, tecnologia, coworking, alfredo cornejo, PWC Foto: Yemel Fil

Con una agenda agitada toda la semana, Cornejo celebró la apertura de las nuevas oficinas de PwC y destacó la inversión privada en Mendoza.

Sergio Marinelli Foto: Yemel Fil

Sergio Marinelli visitó las instalaciones de Sitio Andino en el marco de entrevistas por el día de agua.

accidente y vuelco, acceso sur, transito godoy cruz Foto: Yemel Fil

Un accidente vial entre dos camionetas causó demoras en el tránsito del Acceso Sur, a la altura de Rodríguez Peña, en Godoy Cruz. (Ir a la nota)

Luis Petri, cerro de la gloria, inauguracion de Regimiento de Granaderos a Caballo Foto: Yemel Fil

El ministro Luis Petri vino a Mendoza para inaugurar una sede del Regimiento de Granaderos a Caballo.

Luis Petri, cerro de la gloria, inauguracion de Regimiento de Granaderos a Caballo Foto: Yemel Fil

El ministro Luis Petri vino a Mendoza para inaugurar una sede del Regimiento de Granaderos a Caballo.