22 de noviembre de 2025
LA SEMANA EN IMÁGENES

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un recorrido visual de los hechos más relevantes de la provincia de Mendoza publicados esta semana, en esta fotogalería.

teatro independencia, 200 años de historia
Foto: Yemel Fil

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

teatro independencia, 200 años de historia

El Teatro Independencia cumplió 100 años: el templo cultural que forjó a generaciones mendocinas. (Ir a la nota)

Pasaje San Martín. El intendente Ulpiano Suarez anunció un plan de puesta en valor del edificio, el primero en altura de Mendoza.
:Después del Gran Premio de Brasil, el piloto argentino Franco Colapinto, representante de la escudería Alpine, compartió una emotiva publicación en sus redes sociales para cerrar un fin de semana especial dentro de la Fórmula 1.FOTO NA:@AlpineF1Team
Actualidad

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo
teatro independencia, 200 años de historia

El Teatro Independencia se convertirá en un museo.

presunto abuso sexual, escuela guaymallen, los corralitos, padres

Conmoción en una escuela de Los Corralitos, Guaymallén, por una denuncia de abuso sexual el día jueves 13 de noviembre (Ir a la nota)

Madres de alumnos piden respuesta a las autoridades después de la grave denuncia de abuso sexual en la escuela Abraham Lemos.

legislatura, recinto, camara de senadores

Félix González fue uno de los tres legisladores que rechazaron el Presupuesto 2026, convertido en ley este martes en la cámara alta con 35 votos a favor y tres en contra. (Ir a la nota)

palmares, oficinas, workplace, oficinistas, trabajadores, computadoras, tecnologia, coworking, alfredo cornejo, PWC

Con una agenda agitada toda la semana, Cornejo celebró la apertura de las nuevas oficinas de PwC y destacó la inversión privada en Mendoza.

Sergio Marinelli

Sergio Marinelli visitó las instalaciones de Sitio Andino en el marco de entrevistas por el día de agua.

accidente y vuelco, acceso sur, transito godoy cruz

Un accidente vial entre dos camionetas causó demoras en el tránsito del Acceso Sur, a la altura de Rodríguez Peña, en Godoy Cruz. (Ir a la nota)

Luis Petri, cerro de la gloria, inauguracion de Regimiento de Granaderos a Caballo

El ministro Luis Petri vino a Mendoza para inaugurar una sede del Regimiento de Granaderos a Caballo.

