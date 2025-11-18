--El Teatro Independencia cumple 100 años: el templo cultural que forjó a generaciones mendocinas

La provincia de Mendoza celebra un nuevo aniversari o del Teatro Independencia , que este 18 de noviembre cumple 100 años desde su inauguración oficial en 1925 . Más que un espacio para espectáculos teatrales y musicales, es hoy un edificio histórico declarado patrimonio provincial y nacional .

El Teatro Independencia surgió a partir de un proyecto provincial de 1922 para potenciar un corredor turístico en la Plaza Independencia . Impulsado por el gobernador Carlos Washington Lencinas , quien también inauguró el Plaza Hotel , el contrato de obra se firmó con Faustino y Mauricio da Rosa , entonces vinculados al Teatro Colón de Buenos Aires .

Los planos, diseñados por el arquitecto Alfredo Israel , fueron aprobados en octubre de 1923 . La construcción, a cargo de los ingenieros Perrone y Ayerza , se completó en dos años. De estética académica francesa y planta neoclásica, su fachada presenta columnas corintias, friso rococó , el escudo de Mendoza en bajorrelieve y una balaustrada. El interior, inspirado en los teatros de ópera italianos , destaca por una escalera de mármol gris en el vestíbulo, cuatro pisos de galerías y una capacidad aproximada para 730 espectadores . Es además sede de la Orquesta Filarmónica de la Provincia de Mendoza .

Tras una preinauguración benéfica el 14 de noviembre de 1925 , la apertura oficial se realizó el 18 de noviembre con la ópera La emigrada , protagonizada por Camila Quiroga . En 1930 se proyectó en Mendoza el primer filme sonoro ( El desfile del amor ) y, en 1944 , el teatro fue adaptado para proyecciones cinematográficas ; la primera película exhibida fue Casablanca .

El edificio sufrió un incendio generalizado en 1963; fue restaurado y reinaugurado en 1965 con la compañía estable de ballet del Teatro Colón. Tras décadas de desgaste, se llevó a cabo una restauración integral a partir del año 2000 y el 21 de septiembre de 2003 volvió a abrir con la soprano Fabiana Bravo. En 2011, mediante el Decreto 837, fue declarado Monumento Histórico Nacional.

Hoy, el Teatro Independencia, ubicado en Chile 1754, frente a la Plaza Independencia, combina su valor patrimonial con instalaciones modernizadas y una programación estable, y continúa siendo el principal referente cultural de Mendoza.

Por su aniversario, el Teatro Independencia se convertirá en un museo

Para celebrar el aniversario, la Subsecretaría de Cultura organizará recorridos tipo museo durante noviembre para que el público conozca los elementos y espacios del teatro.

En conferencia de prensa, el titular de la Subsecretaria, Diego Gareca explicó los nuevos planes culturales para el centenario. Reconoció que, más allá de su valor histórico y las cuatro restauraciones que atravesó, el teatro debe adaptarse a los cambios en los consumos culturales y a la competencia de otros recintos, como las arenas de Maipú y Aconcagua. Señaló que “el teatro hoy tiene un aforo de 750 personas que, quizás 20 años atrás, con esas dimensiones las propuestas artísticas y los costos de producción eran rentables. Hoy los costos han aumentado mucho y la rentabilidad se consigue en espacios con aforos mucho mayores ”.

Gareca también recordó que, para muchas generaciones de artistas mendocinos, actuar en el Teatro Independencia era un hito profesional: “Mendoza y el Teatro Independencia, casi como nave insignia en sus 100 años, generan un sistema público de espacios teatrales que se sostienen en distintos departamentos. Hay que entender al Independencia en su contexto no solo histórico, sino también como realidad cultural vigente.”

Además de ofrecer talleres y espectáculos, el teatro busca que el público local y nacional conozca la “rica historia ” que atesora cada rincón, donde aún se recuerdan los nombres de artistas y referentes culturales grabados en palcos y camarines.

