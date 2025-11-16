Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Pasaje San Martín. El intendente Ulpiano Suarez anunció un plan de puesta en valor del edificio, el primero en altura de Mendoza.

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino . Mirá la fotogalería : un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

Tras una larga deliberación, un prestigioso jurado determinó que Pablo Perri , se consagrara como el flamante director de la máxima celebración, que llevará por nombre “90 cosechas de una misma cepa”. ( Ir a la nota )

La Fiesta de la Vendimia 2026 será un homenaje a la historia y a los personajes fundacionales.

Actualidad Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

El Museo Interactivo Audiovisual (MIA) está situado en el histórico set de rodaje de Filmandes, en el Distrito 33 de la Ciudad de Mendoza . Se encuentra a solo 7 km del centro, aproximadamente 20 minutos en auto.

Un 11 de noviembre de 1926 se inauguraba la construcción del Pasaje San Martín , destinada a convertirse en una de las edificaciones más emblemáticas de la provincia. ( Ir a la nota )

museo interactivo audiovisual, filmandes Foto: Yemel Fil

Museo Interactivo Audiovisual: una propuesta diferente para explorar la historia del cine.

13 de noviembre de 2025, municipalidad de ciudad presentación de Chivas Trail en Las Leñas Foto: Cristian Lozano

En un sunset organizado en la Terraza Municipal de la ciudad, se presentaron los detalles de la cuarta edición de la competencia más desafiante a nivel provincial y nacional. (Ir a la nota)

mesa de cobre, alfredo cornejo, gobernadores, bolsa de comercio Foto: Yemel Fil

La cumbre de los gobernadores de la llamada " Mesa del Cobre" volvió a instalar a Mendoza como escenario central del debate de la minería nacional (Ir a la nota)