Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.
Un recorrido visual de los hechos más relevantes de la provincia de Mendoza publicados esta semana, en esta fotogalería.
Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.
Tras una larga deliberación, un prestigioso jurado determinó que Pablo Perri, se consagrara como el flamante director de la máxima celebración, que llevará por nombre “90 cosechas de una misma cepa”. (Ir a la nota)
El Museo Interactivo Audiovisual (MIA) está situado en el histórico set de rodaje de Filmandes, en el Distrito 33 de la Ciudad de Mendoza. Se encuentra a solo 7 km del centro, aproximadamente 20 minutos en auto.
Un 11 de noviembre de 1926 se inauguraba la construcción del Pasaje San Martín, destinada a convertirse en una de las edificaciones más emblemáticas de la provincia. (Ir a la nota)
Museo Interactivo Audiovisual: una propuesta diferente para explorar la historia del cine.
En un sunset organizado en la Terraza Municipal de la ciudad, se presentaron los detalles de la cuarta edición de la competencia más desafiante a nivel provincial y nacional. (Ir a la nota)
La cumbre de los gobernadores de la llamada " Mesa del Cobre" volvió a instalar a Mendoza como escenario central del debate de la minería nacional (Ir a la nota)