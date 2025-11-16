16 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
La semana en imágenes

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un recorrido visual de los hechos más relevantes de la provincia de Mendoza publicados esta semana, en esta fotogalería.

Pasaje San Martín.&nbsp;El intendente Ulpiano Suarez anunció un plan de puesta en valor del edificio, el primero en altura de Mendoza.

Pasaje San Martín. El intendente Ulpiano Suarez anunció un plan de puesta en valor del edificio, el primero en altura de Mendoza.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

Vendimia 2026, pablo perri, 90 cosechas, gareca, ministerio de cultura
La Fiesta de la Vendimia 2026 será un homenaje a la historia y a los personajes fundacionales.

La Fiesta de la Vendimia 2026 será un homenaje a la historia y a los personajes fundacionales.

Tras una larga deliberación, un prestigioso jurado determinó que Pablo Perri, se consagrara como el flamante director de la máxima celebración, que llevará por nombre “90 cosechas de una misma cepa”. (Ir a la nota)

Lee además
:Después del Gran Premio de Brasil, el piloto argentino Franco Colapinto, representante de la escudería Alpine, compartió una emotiva publicación en sus redes sociales para cerrar un fin de semana especial dentro de la Fórmula 1.FOTO NA:@AlpineF1Team
Actualidad

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo
Comenzó la Marcha del orgullo LGBTIQ+ 2025 y reclaman “frenar la política de odio y la violencia fascista”. FOTO: MARIANO SANCHEZ/NA
Actualidad

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

museo interactivo audiovisual, filmandes

El Museo Interactivo Audiovisual (MIA) está situado en el histórico set de rodaje de Filmandes, en el Distrito 33 de la Ciudad de Mendoza. Se encuentra a solo 7 km del centro, aproximadamente 20 minutos en auto.

Pasaje San Martin, cafe mundial

Un 11 de noviembre de 1926 se inauguraba la construcción del Pasaje San Martín, destinada a convertirse en una de las edificaciones más emblemáticas de la provincia. (Ir a la nota)

museo interactivo audiovisual, filmandes

Museo Interactivo Audiovisual: una propuesta diferente para explorar la historia del cine.

13 de noviembre de 2025, municipalidad de ciudad presentación de Chivas Trail en Las Leñas

En un sunset organizado en la Terraza Municipal de la ciudad, se presentaron los detalles de la cuarta edición de la competencia más desafiante a nivel provincial y nacional. (Ir a la nota)

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

mesa de cobre, alfredo cornejo, gobernadores, bolsa de comercio

La cumbre de los gobernadores de la llamada " Mesa del Cobre" volvió a instalar a Mendoza como escenario central del debate de la minería nacional (Ir a la nota)

Temas
Seguí leyendo

Las Más Leídas

Visita por la obra de oferentes.
Inversión en transporte

Avanza la licitación del Tren de Cercanías del Este con una recorrida clave para empresas interesadas

Desarticulan un punto de venta de drogas en Guaymallén y detienen a tres personas
El viernes

Desarticulan un punto de venta de drogas en Guaymallén y detienen a tres personas

El Tomba no logró el objetivo.
no pudo

¡Dolor supremo en la Bodega! El Tomba igualó con Riestra y descendió a la Primera Nacional

Polémica por un proyecto oficialista que limita el acceso a la información pública.
Transparencia

La información pública otra vez en debate: críticas de ONG, alerta opositora, el intendente "mediador" y la sorpresa oficial

Tragedia en Tupungato: un impacto contra un poste dejó dos víctimas fatales.
Tragedia en el Valle de Uco

Dos jóvenes murieron en Tupungato tras chocar contra un poste de luz

Te Puede Interesar

El especialista recomendó que todo tratamiento sea parte de un abordaje más amplio
Cómo afecta a la salud mental

Preocupa el aumento de fármacos: alertan por automedicación y uso prolongado

Por Carla Canizzaro
La discusión por un nuevo esquema de coparticipación, una deuda pendiente entre provincia y municipios. 
Recursos para las comunas

Qué es la coparticipación municipal y por qué se coló en el debate del Presupuesto 2026

Por Cecilia Zabala
Polémica por un proyecto oficialista que limita el acceso a la información pública.
Transparencia

La información pública otra vez en debate: críticas de ONG, alerta opositora, el intendente "mediador" y la sorpresa oficial

Por Facundo La Rosa