Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

Comenzó la Marcha del orgullo LGBTIQ+ 2025 y reclaman “frenar la política de odio y la violencia fascista”. FOTO: MARIANO SANCHEZ/NA

La semana en imágenes Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Con una fiesta bajo las estrellas, música y un patio gastronómico en la Plaza Sicilia del Parque Tres de Febrero, en Palermo, la Ciudad reabrió anoche el taller de Monumentos y Obras de Arte (MOA), el “hospital de estatuas” donde se restauran las más de 2.400 esculturas ubicadas en plazas y parques porteños. Autor: PRENSA GCBA/NA

Imagen del 1 de noviembre de 2025 de miembros de las fuerzas israelíes asegurando las calles para los colonos israelíes, en la ciudad cisjordana de Hebrón. FOTO NAXinhua/Mamoun Wazwaz

Javier Milei, nuevo gabinete con Diego Santilli y Santiago Caputo 03-11-25 Foto: Oficina del Presidente

El presidente Javier Milei reúne hoy por primera vez a su nuevo Gabinete en Casa Rosada e iniciará la segunda etapa de su gestión. FOTO NA PRESIDENCIA

Fuerzas de rescate locales son vistas en el distrito de Khulm de Afganistán, el 3 de noviembre de 2025. Al menos ocho personas murieron y casi 200 resultaron heridas tras un terremoto de magnitud 6,3 que sacudió el norte de Afganistán en la madrugada del lunes, informaron las autoridades locales. (Xinhua/M. Fardin Nawrozai) (rtg) (ah) (ce)

Imagen del 2 de noviembre de 2025 de bomberos intentando apagar un incendio en una fábrica, en la gobernación de Jahra, Kuwait. Los bomberos kuwaitíes lograron controlar un gran incendio que se desató el domingo por la noche en una fábrica que almacenaba aluminio, materiales de fibra de vidrio y baterías de litio en la gobernación de Jahra

Un cohete portador modificado Gran Marcha-7 transportando al satélite Yaogan-46 despega del Sitio de Lanzamiento de Naves Espaciales de Wenchang, en la provincia de Hainan, en el sur de China, el 3 de noviembre de 2025. El satélite despegó a las 11:47 (hora de Beijing) y entró con éxito en su órbita preestablecida. (Xinhua/Guo Cheng) (rtg) (ah) (ce)

Imagen tomada con un teléfono móvil el 2 de noviembre de 2025 de personas asistiendo al funeral de las víctimas de los ataques aéreos israelíes, en Nabatieh, en el sur de Líbano. Cientos de simpatizantes de Hizbulá asistieron el domingo al funeral de cinco miembros de Hizbulá asesinados en dos ataques aéreos israelíes en Nabatieh. (Xinhua/Ali Hashisho) (rtg) (ah) (ce)

Un soldado de la Fuerza Aérea patrulla una calle durante una operación de Garantía de Ley y del Orden previo al inicio de la 30ª Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en Belém, estado de Pará, Brasil, el 3 de noviembre de 2025. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó un decreto, publicado el lunes en el Diario Oficial de la Unión, que autoriza la movilización de las Fuerzas Armadas en operaciones de Garantía de la Ley y del Orden en la ciudad de Belém do Pará hasta el 23 de noviembre próximo. (Xinhua/Lucio Tavora) (lt) (rtg) (ah) (ce)

Personas inspeccionan los restos de vehículos atacados por misiles israelíes, en el poblado de Al-Doueir, en el sur de Líbano, el 3 de noviembre de 2025. Un miembro del grupo libanés Hizbulá murió y siete personas más resultaron heridas el lunes por la tarde en un ataque aéreo israelí con drones en Al-Doueir, de acuerdo con fuentes oficiales y de seguridad. (Xinhua/Ali Hashisho) (rtg) (ah) (ce)

Combatientes del grupo hutí de Yemen circulan en un vehículo con una ametralladora pesada durante una marcha armada en contra de Israel, en el distrito de Arhab, en el norte de Saná, Yemen, el 3 de noviembre de 2025. El movimiento hutí, que controla Saná, la capital de Yemen y mucho del noroeste, anunció una movilización general el lunes, llamando a las tribus aliadas para que se preparen para un potencial ataque aéreo israelí. (Xinhua/Mohammd Mohammd) (rtg) (ah) (ce)

Fuerzas israelíes bombardearon hoy Gaza desde el aire, pese al frágil alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre, diciendo que su objetivo era un miliciano que se aproximaba a las tropas en la zona norte del enclave. Autor: XINHUA/NA

Un sismo ocurrido en el norte de Afganistán ha dejado 24 muertos y más de 630 heridos, la mayoría de ellos con heridas leves, en el área de Khulm, Afganistán, 4 de Noviembre. FOTO: (Xinhua/Saifurahman Safi)/NA.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) disputará este fin de semana el Gran Premio de Brasil, que corresponde a la vigésima fecha del campeonato 2025 de Fórmula 1, que tiene como líder al británico Lando Norris (McLaren). FOTO: (X/REDES@AlpineF1Team)/NA.

La CGT votó hoy al nuevo triunvirato de la central que estará compuesto por Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros), 5 de Noviembre. Autor: DSAMIAN DOPACIO/NA

Una avioneta con matrícula boliviana que trasladaba cocaína, se estrelló en la ciudad salteña de Rosario de la Frontera y cuatro personas fueron detenidas, 5 de Noviembre. FOTO: NA

Independiente Rivadavia se consagró Campeón de la Copa Argentina 2025, 5 de Noviembre. FOTO: (X/REDES@CopaArgentina)/NA.

Movimientos Populares, entre ellos la Corriente Clasista y Combativa (CCC), realizan una Jornada Nacional de ollas populares, asambleas y movilizaciones en reclamo de respuestas al Gobierno Nacional para los sectores más postergados de la sociedad, 6 de Noviembre. Autor: DANIEL VIDES/NA