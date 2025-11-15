:Después del Gran Premio de Brasil, el piloto argentino Franco Colapinto, representante de la escudería Alpine, compartió una emotiva publicación en sus redes sociales para cerrar un fin de semana especial dentro de la Fórmula 1.FOTO NA:@AlpineF1Team

Actualidad Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

Estados Unidos atraviesa una profunda crisis en su sistema de tráfico aéreo, marcada por miles de cancelaciones y demoras que afectan a los principales hubs del país. La raíz del problema es el prolongado cierre del Gobierno Federal (Shutdown), que ha dejado a unos 13.000 controladores aéreos (personal considerado esencial) trabajando sin percibir su salario desde hace más de un mes, 8 de Noviembre. Autor: XINHUA/NA

El Presidente Javier Milei participa de la entrega del bastón de mando y la asunción del Presidente-Electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, en la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional, en La Paz, 8 de Noviembre. Autor: PRESIDENCIA/NA

Jefes de Estado y de Gobierno y representantes posan para una fotografía oficial durante la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños-Unión Europea (CELAC-UE), en Santa Marta, Colombia, el 9 de noviembre de 2025. (Xinhua/Andrés Moreno) (am) (rtg) (ah)

Con casi 20 metros de largo, recostada y construida con 20 mil paquetes de spaghettis. Así es la sensación de La Noche de los Museos: la Torre de Pisa que la reconocida artista pop Marta Minujín presenta en la terraza del Centro Cultural Recoleta para miles de vecinos y turistas, 8 de Noviembre. FOTO: (Prensa GCBA)/NA.

2025_11_251108738-scaled

Más de 300 espacios públicos y privados ofrecían esta noche numerosas actividades, con acceso libre y gratuito en una nueva edición, la número 21, de La Noche de los Museos para descubrir y explorar toda la riqueza cultural que ofrece la Ciudad, 8 de Noviembre. FOTO: MARIANO SANCHEZ /NA.

2025_11_251109525

Los Pumas le ganaron como visitante por 52 a 26 a Gales en Cardiff, en el primer test match de la ventana de noviembre en la preparación para el Mundial de Australia 2027, 9 de Noviembre. FOTO NA @lospumas

2025_11_IMG-20251109-WA0013-scaled

Escena del Super Clásico del futbol argentino entre Boca Juniors y River Plate, esta tarde en la Bombonera, 9 de Noviembre. FOTO NA: Juan Foglia

2025_11_251109826-scaled

Después del Gran Premio de Brasil, el piloto argentino Franco Colapinto, representante de la escudería Alpine, compartió una emotiva publicación en sus redes sociales para cerrar un fin de semana especial dentro de la Fórmula 1, 9 de Noviembre. FOTO NA:@AlpineF1Team

2025_11_251109833-scaled

Imagen del 9 de noviembre de 2025 de humo elevándose de la quema de drogas ilícitas incautadas, en Kabul, Afganistán. Las autoridades afganas destruyeron el domingo cerca de 220 toneladas de drogas ilícitas mediante fuego, confiscadas durante operaciones en toda la región central, incluida la capital Kabul, informó la Radio y Televisión Estatal de Afganistán. (Xinhua/Saifurahman Safi) (oa) (da)

2025_11_251110811

Un hombre carga a una mujer en su espalda mientras vadea a través de agua de inundación, en la Ciudad de Navotas, Filipinas, el 10 de noviembre de 2025. El supertifón Fung-wong tocó tierra el domingo por la noche en la provincia Aurora en la zona oriental de la isla de Luzón de Filipinas, informó la oficina meteorológica estatal. (Xinhua/Rouelle Umali)

2025_11_251110816-scaled

Un cohete portador Gran Marcha-12 transportando el grupo número 13 de satélites de órbita terrestre baja despegan del sitio de lanzamiento de naves comerciales de Hainan, en la provincia de Hainan, en el sur de China, el 10 de noviembre de 2025. China lanzó con éxito el lunes un nuevo grupo de satélites de órbita terrestre baja desde el sitio de lanzamiento de naves comerciales de Hainan, provincia insular en el sur del país. Los satélites entraron con éxito en la órbita preestablecida. (Xinhua/Zhang Liyun) (rtg) (ah) (ce)

2025_11_251110842-scaled

Varias personas se reúnen cerca de los restos de un automóvil bombardeado por un dron israelí, en Bisariyah, cerca de Sidón, en el sur de Líbano, el 10 de noviembre de 2025. Un comandante de Hizbulá murió el lunes en un ataque aéreo israelí en la autopista Sarafand-Baysarieh, en el sur de Líbano, según fuentes oficiales y de seguridad libanesas. (Xinhua/Ali Hashisho) (oa) (ah) (ce)

2025_11_251110845-scaled

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum (3-i), posa para una fotografía durante la presentación de la Copa Mundial FIFA 2026, en el Complejo Cultural Los Pinos, en la Ciudad de México, capital de México, el 10 de noviembre de 2025. Sheinbaum presentó el lunes la Copa Mundial FIFA 2026, cuya inauguración se realizará el 11 de junio en la Ciudad de México, y la calificó como una "fiesta mundialista" que llenará de alegría al país y al mundo. (Xinhua/Francisco Cañedo) (fc) (oa) (ah) (ce)

2025_11_251111704-scaled

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela inició una "fase superior" de los ejercicios militares denominados Plan Independencia 200, en Caracas, Venezuela, 11 de noviembre. FOTO: (Xinhua/Ministerio Defensa de Venezuela)/NA.

2025_11_251111710

Débora Bulacio, la mujer que se encontraba desaparecida desde el sábado en la ciudad balnearia de Necochea, fue hallada asesinada y enterrada en la zona conocida como “Lago de los Cisnes”, al tiempo que la Justicia acusó al novio, Ángel Gutiérrez, por el femicidio y se esperan los resultados de la autopsia, 11 de Noviembre. FOTO: (Policía Bonaerense)/NA.

2025_11_251111719-scaled

Tres vagones de una formación del Tren Sarmiento descarrilaron a metros de la estación del barrio porteño de Liniers y al menos 20 pasajeros resultaron heridos, según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, 11 de noviembre. FOTO: MARIANO SANCHEZ /NA.

2025_11_251111734-scaled

Los iraquíes comenzaron a votar el martes por la mañana en las elecciones parlamentarias para el nuevo Consejo de Representantes de 329 miembros, en Bagdad, Irak, 11 de Noviembre. FOTO: (Xinhua/Khalil Dawood)/NA.

2025_11_IMG_5562-scaled

Un fuerte escape de gas y fuego ocurre esta tarde en el barrio porteño de Caballito, por la explosión de un caño en la vía pública, en la intersección de la calle Riglos y Formosa, se propagó 12 metros, hay un herido y varios evacuados, 12 de Noviembre. Autor: MAXIMILIANO LUNA/NA

2025_11_251112724-scaled

Varias personas se forman para recibir alimentos gratuitos en una estación de distribución del Banco de Alimentos de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, 12 de Noviembre. FOTO: (Xinhua/Zhang Fengguo)/NA.

2025_11_251113006

La casa del futbolista Cristian Tarragona, quien se desempeña como delantero en Unión de Santa Fe, fue allanada en el marco de una causa por tenencia de material de abuso sexual infantil, 13 de Noviembre. Autor: PDI/NA

2025_11_251113011

El astro argentino Lionel Messi compartió un emotivo posteo en redes sociales por su visita a España con la Selección y agradeció por el cariño recibido en estos días: “Siempre es un gusto volver a verlos”, 13 de Noviembre. Autor: @leomessisite/NA

2025_11_251113713-scaled

Varios camiones que transportan bienes comerciales y entran a través del cruce de Zikim, en el norte de la Franja de Gaza. Israel dijo que ha reabierto el cruce de Zikim para permitir la entrada de camiones de ayuda humanitaria al norte de Gaza, 13 de Noviembre. FOTO: (Xinhua/Rizek Abdeljawad)/NA.

2025_11_IMG_5649

Estados Unidos anunció una nueva fase de su ofensiva militar contra el narcotráfico tras la llegada al Caribe del portaaviones más grande del mundo, el Gerald Ford, anuncio el secretario de Defensa, Pete Hegseth, 14 de Noviembre. Autor: @SecWar/NA

2025_11_251114017-scaled

La Selección argentina le ganó a Angola en el último partido de 2025 de los dirigidos por Lionel Scaloni, 14 de Noviembre. Autor: AFA/NA