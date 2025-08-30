Manejaba borracho por Luján de Cuyo, perdió el control del auto y volcó Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Manejaba borracho por Luján de Cuyo, perdió el control del auto y volcó Según los datos oficiales, el incidente comenzó cuando se recibieron llamados al 911 alertando sobre la presencia de un conductor al volante de una Toyota Hilux (con una acompañante), que circulaba de norte a sur por Calle Guardia Vieja.

Al llegar a la intersección, por razones que aún se investigan, perdió el control del vehículo, volcó y terminó cayendo al canal de riego lateral. A la llegada del personal policial y de tránsito del departamento, se solicitó la presencia de Bomberos Voluntarios de Luján, quienes, tras varios minutos de trabajo, lograron rescatar a las personas atrapadas.

El personal del SEC atendió a los involucrados en el accidente. Daiana P., de 29 años, fue diagnosticada con politraumatismos por accidente vial y intoxicación alcohólica, por lo que fue trasladada al Hospital Lagomaggiore. En tanto, a Luis A., de 38 años, se le realizó un test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 2,34 g/l.

En el lugar también trabajó el personal de Policía Científica, mientras que se dispuso el traslado del imputado a la sede judicial para la notificación de la contravención. El Juzgado Contravencional en Turno estuvo a cargo del caso. Si querés mantenerte informado sobre todas las novedades policiales de la provincia de Mendoza, hacé clic aquí y accedé a los hechos más recientes.

