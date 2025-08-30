Este sábado

Allanamientos en Las Heras y Guaymallén terminan con siete arrestos y armas incautadas

En el Gran Mendoza, la policía desarticuló bandas dedicadas a robos y narcomenudeo en 14 operativos simultáneos. Un sospechoso intentó huir, pero lo atraparon.

Allanamientos en Las Heras y Guaymallén terminan con siete arrestos y armas incautadas

Allanamientos en Las Heras y Guaymallén terminan con siete arrestos y armas incautadas

Por Sitio Andino Policiales

En el marco de la lucha contra el delito y las drogas, la policía de Mendoza realizó este sábado por la mañana 14 allanamientos simultáneos en Las Heras y Guaymallén. Como resultado, se desarticularon grupos delictivos en barrios conflictivos y se secuestraron armas y elementos vinculados al narcomenudeo.

Fuerte secuestro de armas en Las Heras

El primer operativo se desarrolló en los barrios 8 de Abril y 25 de Marzo, donde la Unidad Investigativa Departamental (UID), junto con Infantería y la Unidad Especial de Patrullaje (UEP), llevaron a cabo nueve allanamientos. Se arrestaron tres personas y se incautaron cuatro armas de fuego y municiones: una pistola calibre 9 mm con cargador y 12 cartuchos, una pistola calibre 22 con numeración suprimida, un revólver del mismo calibre, una réplica metálica y más de 20 municiones de diversos calibres.

Lee además
Parte de la droga hallada en el domicilio de Las Heras. 
Barrio santa teresita

Cayó una pareja acusada de vender droga en una casa de Las Heras
importante secuestro de estupefacientes tras un operativo de policia federal
allanamientos en el gran mendoza

Importante secuestro de estupefacientes tras un operativo de Policía Federal
Armas - Mendoza
Golpe al delito en Las Heras: cuatro detenidos y armas secuestradas.

Golpe al delito en Las Heras: cuatro detenidos y armas secuestradas.

Durante las requisas, un hombre intentó huir arrojando un arma, pero fue detenido a pocos metros.

Desarticulan bandas delictivas y narcomenudeo en Guaymallén

En un segundo despliegue, tras un robo agravado y la búsqueda de un sospechoso por la Comisaría 25°, la policía irrumpió en cuatro viviendas, derivaron en el arresto de dos hombres y el secuestro de una pistola calibre 22 con cargador, un cartucho y una vaina servida.

Posteriormente, en calle Olascoaga de Guaymallén, la Unidad Investigativa de Capital requisó una casa y aprehendió a dos sospechosos por un robo agravado en tentativa en Ciudad. Allí también se incautaron un revólver, una pistola, tres cargadores y varias municiones.

Droga - Mendoza
Guaymallén: secuestran más de medio kilo en drogas y dinero en efectivo.

Guaymallén: secuestran más de medio kilo en drogas y dinero en efectivo.

En la misma causa, bajo supervisión de la Justicia Federal, se secuestraron 554,9 gramos de cocaína, 17,4 gramos de marihuana, 3,54 gramos de cogollos de cannabis, una balanza de precisión, elementos de fraccionamiento y más de $570.000 en efectivo.

Temas
Seguí leyendo

Allanamientos masivos por venta de estupefacientes en la Provincia de Mendoza

Allanamientos masivos en San Carlos: cinco detenidos por el caso del boxeador baleado

Murió por su "avanzada edad": así concluyó la autopsia de Tamy, el último elefante del Ecoparque

Manejaba borracho por Luján de Cuyo, perdió el control del auto y volcó

Cómo continúa el juicio a Walter Bento tras el alegato de la fiscalía

Fuerte incendio en Luján de Cuyo: cortan una ruta provincial y evacúan a varias familias

La fiscalía pidió que Walter Bento sea declarado culpable de todos los delitos acusados

Cayó el "Clan del Norte", una banda que vendía droga en San Martín

LO QUE SE LEE AHORA
Manejaba borracho por Luján de Cuyo, perdió el control del auto y volcó
Alcohol al volante

Manejaba borracho por Luján de Cuyo, perdió el control del auto y volcó

Las Más Leídas

Así está el Paso Internacional Los Libertadores.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este sábado 30 de agosto

Lluvia en la provincia de Mendoza: las condiciones climáticas en las diferentes zonas
En detalle

Mendoza bajo alerta naranja por lluvias intensas: los primeros reportes en la provincia

Día de Santa Rosa de Lima: por qué se recuerda hoy, 30 de agosto
Efemérides santoral

Día de Santa Rosa de Lima: por qué se recuerda hoy, 30 de agosto

La Guardería de los Olivos: un proyecto que busca salvar el legado centenario de los inmigrantes
Gran Mendoza

La Guardería de los Olivos: un proyecto que busca salvar el legado centenario de los inmigrantes en Mendoza

Casas inundadas, árboles caídos y granizo: las intensas lluvias causaron graves daños en Mendoza (Foto ilustrativa)
Zonas afectadas

Casas inundadas, árboles caídos y granizo: las intensas lluvias causaron graves daños en Mendoza

Te Puede Interesar

El ex intendente de Lavalle, Roberto Righi se alineó a la alianza Provincias Unidas y competirá por una banca en la Legislatura.
elecciones 2025

Roberto Righi, candidato fuera del PJ: "Tenemos que trabajar con los que ideologicamente estemos más cerca"

Por Cecilia Zabala
Continuará cerrado el Paso Internacional Los Libertadores. 
Alta Montaña

El Paso Internacional Los Libertadores permanecerá cerrado este domingo

Por Sitio Andino Sociedad
Casas inundadas, árboles caídos y granizo: las intensas lluvias causaron graves daños en Mendoza (Foto ilustrativa)
Zonas afectadas

Casas inundadas, árboles caídos y granizo: las intensas lluvias causaron graves daños en Mendoza

Por Luis Calizaya