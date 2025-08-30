Allanamientos en Las Heras y Guaymallén terminan con siete arrestos y armas incautadas

En el marco de la lucha contra el delito y las drogas, la policía de Mendoza realizó este sábado por la mañana 14 allanamientos simultáneos en Las Heras y Guaymallén. Como resultado, se desarticularon grupos delictivos en barrios conflictivos y se secuestraron armas y elementos vinculados al narcomenudeo.

Fuerte secuestro de armas en Las Heras El primer operativo se desarrolló en los barrios 8 de Abril y 25 de Marzo, donde la Unidad Investigativa Departamental (UID), junto con Infantería y la Unidad Especial de Patrullaje (UEP), llevaron a cabo nueve allanamientos. Se arrestaron tres personas y se incautaron cuatro armas de fuego y municiones: una pistola calibre 9 mm con cargador y 12 cartuchos, una pistola calibre 22 con numeración suprimida, un revólver del mismo calibre, una réplica metálica y más de 20 municiones de diversos calibres.

Armas - Mendoza Golpe al delito en Las Heras: cuatro detenidos y armas secuestradas. Foto: Gobierno de Mendoza Durante las requisas, un hombre intentó huir arrojando un arma, pero fue detenido a pocos metros.

Desarticulan bandas delictivas y narcomenudeo en Guaymallén En un segundo despliegue, tras un robo agravado y la búsqueda de un sospechoso por la Comisaría 25°, la policía irrumpió en cuatro viviendas, derivaron en el arresto de dos hombres y el secuestro de una pistola calibre 22 con cargador, un cartucho y una vaina servida.

Posteriormente, en calle Olascoaga de Guaymallén, la Unidad Investigativa de Capital requisó una casa y aprehendió a dos sospechosos por un robo agravado en tentativa en Ciudad. Allí también se incautaron un revólver, una pistola, tres cargadores y varias municiones. Droga - Mendoza Guaymallén: secuestran más de medio kilo en drogas y dinero en efectivo. Foto: Gobierno de Mendoza En la misma causa, bajo supervisión de la Justicia Federal, se secuestraron 554,9 gramos de cocaína, 17,4 gramos de marihuana, 3,54 gramos de cogollos de cannabis, una balanza de precisión, elementos de fraccionamiento y más de $570.000 en efectivo.