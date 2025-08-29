Crédito Argentino traslada su sucursal y sigue apostando a una mejor atención

Tras más de 15 años de presencia en la ciudad, la entidad crediticia, Crédito Argentino, mudó su tradicional sede de Luján de Cuyo a un renovado local ubicado en San Martín 757. Un espacio diseñado para brindar mayor comodidad a los clientes y mantener la atención personalizada que la caracteriza.

Crédito Argentino afianza su red física de sucursales en el país con más 130 sucursales. En la provincia de Mendoza cuenta con ocho sedes, entre ellas la de Luján de Cuyo. Frente al crecimiento sostenido en la región, la entidad crediticia decidió trasladarse a un espacio más amplio y cómodo, con el objetivo de ofrecer una atención más ágil y un servicio de calidad a sus clientes que lo caracteriza.

lujan.de.cuyo.creditoarg2 Sucursal de Crédito Argentino en Luján de Cuyo, Mendoza La sucursal ubicada en San Martín 757 abre sus puertas de lunes a viernes, de 8:30 a 13:00 y de 16:30 a 20:00, mientras que los sábados atiende de 8:30 a 12:30.

Crédito Argentino ofrece préstamos personales de hasta $6.000.000 en cuotas fijas, además del financiamiento de compras en los comercios registrados. También cuenta con una amplia gama de seguros de protección.

Para más información sobre Crédito Argentino, hacer clic acá.