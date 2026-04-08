Mendoza moderniza el sistema de reservas para Áreas Naturales Protegidas con nuevas funciones digitales

Apuestan a un sistema más eficiente y accesible

El Gobierno de Mendoza avanza en la modernización del acceso a las Áreas Naturales Protegidas (ANP) mediante la incorporación de nuevas funcionalidades en el sistema M×M (Mendoza por Mí), una plataforma que busca simplificar y digitalizar por completo la gestión de reservas.

Las mejoras están orientadas a optimizar la experiencia de los usuarios , permitiendo una administración más clara, ordenada y ágil de los turnos. A partir de estas actualizaciones, los visitantes podrán consultar el estado de sus reservas, realizar pagos, efectuar modificaciones y gestionar reprogramaciones bajo condiciones específicas.

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El director de Áreas Protegidas, Iván Funes Pinter , destacó el impacto de estas herramientas: "Estas nuevas funciones permiten que cada usuario tenga un mayor control sobre su reserva , con información clara y accesible en todo momento. Esto mejora significativamente la experiencia de quienes visitan nuestras áreas naturales y también fortalece la organización del sistema" .

Una vez realizado el pago, la confirmación del turno y el comprobante correspondiente se envían automáticamente al correo electrónico del titular. Además, desde la sección "Áreas Protegidas – Mis Reservas" dentro de M×M, los usuarios pueden verificar el estado de cada solicitud.

Estado "Pendiente" : indica que el pago fue realizado, pero la visita aún no se concretó. Desde allí se pueden descargar los comprobantes.

: indica que el pago fue realizado, pero la visita aún no se concretó. Desde allí se pueden descargar los comprobantes. Estado "Impaga": señala que la reserva todavía no fue abonada. En estos casos, el sistema envía un enlace de pago por correo o permite completarlo directamente desde la plataforma.

Anulación y modificaciones

El sistema permite anular reservas de forma sencilla, ya sea desde M×M o mediante el enlace recibido por correo. Sin embargo, existen restricciones: no podrán cancelarse reservas ya pagadas, correspondientes a fechas pasadas o previamente anuladas.

En cuanto a las reservas no abonadas, estas pueden modificarse parcialmente. Si el cambio requerido no está habilitado, se recomienda cancelar la reserva y generar una nueva.

aconcagua, área natural, mendoza, tarifas.jpeg Las mejoras están orientadas a optimizar la experiencia de los usuarios Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Reprogramaciones: más flexibilidad con límites

Para las reservas ya pagadas, el sistema no permite anulaciones directas, pero sí ofrece la opción de reprogramar la visita, contemplando el monto abonado.

Podrán reprogramarse aquellas reservas en estado "Pendiente" o "Vencida", con la posibilidad de cambiar fecha, actividad o incluso el área protegida. En caso de diferencia de tarifas:

Si el nuevo turno es más caro, se deberá abonar la diferencia .

. Si es más económico, no se generará saldo a favor.

Cada reserva podrá reprogramarse hasta tres veces y dentro de un plazo máximo de dos años desde la fecha original

Sobre este punto, Funes Pinter señaló: "Entendemos que pueden surgir imprevistos, por eso incorporamos la posibilidad de reprogramar las visitas dentro de un marco claro y transparente. Esto permite dar flexibilidad sin perder el orden necesario para cuidar nuestros espacios naturales".

Qué ocurre en caso de inasistencia

Si el usuario no puede asistir:

Con entrada paga : no se realizan devoluciones, pero se puede solicitar una reprogramación.

: no se realizan devoluciones, pero se puede solicitar una reprogramación. Sin pago realizado: la reserva puede anularse incluso el mismo día.

aves, llancanelo Para las reservas ya pagadas, el sistema no permite anulaciones directas, pero sí ofrece la opción de reprogramar la visita Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Con estas actualizaciones, Mendoza apuesta a un sistema más eficiente y accesible, en línea con la creciente demanda por visitar sus espacios naturales y la necesidad de ordenar el flujo de visitantes sin perder flexibilidad.