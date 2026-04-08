8 de abril de 2026
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Empanada

Día de la Empanada: el ranking de los sabores preferidos y por qué es el plato nacional

Cada 8 de abril celebramos esta efeméride que honra a nuestra gastronomía. Descubrí cuáles son las empanadas favoritas y cuántas se consumen en Argentina.

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Día de la Empanada: el ranking de los sabores preferidos y por qué es el plato nacional 

 Por Juan Pablo Strappazzon

Cada 8 de abril celebramos el Día de la Empanada, una fecha que rinde homenaje a uno de los platos más emblemáticos de nuestra cultura. Las empanadas representan una tradición que cruza fronteras y une a las provincias con recetas únicas, consolidándose como el tercer alimento más consumido por los argentinos.

Se estima que en el país se consumen alrededor de 10 millones de unidades por día. Esta cifra, revelada por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE), demuestra que la versatilidad de este plato lo vuelve imbatible en cualquier mesa.

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El origen de esta efeméride se vincula a la necesidad histórica de transportar alimentos de forma práctica. Desde sus raíces en la antigua Persia hasta su llegada con los conquistadores españoles, la empanada se adaptó a cada región del territorio nacional, ganando identidad propia en cada provincia.

Un viaje desde Persia hasta la gastronomía argentina

Aunque las amamos como propias, las primeras versiones nacieron en el actual Irán, donde se buscaba contener viandas en panes para viajes largos. La influencia mora las llevó a España y, finalmente, la colonización las trajo a América, donde el paso del tiempo les dio repulgues y rellenos distintos según la geografía.

En el norte, las variantes tucumanas y salteñas pelean siempre el podio de la autenticidad. De hecho, la prestigiosa guía Taste Atlas distinguió recientemente a la empanada tucumana como la mejor del mundo, otorgándole una puntuación de 4,4 sobre 5 por su técnica y sabor inigualables.

variedad de empanadas
La empanada es una de las comidas emblemas de la Argentina

La empanada es una de las comidas emblemas de la Argentina

El ranking definitivo: ¿cuáles son las empanadas que más nos gustan?

Si te preguntás qué eligen los argentinos a la hora de pedir, el informe de APYCE es contundente. El ranking de variedades favoritas muestra una pelea muy ajustada entre los clásicos de siempre, reflejando que, aunque innovamos, el corazón sigue siendo tradicional.

Los sabores preferidos por los argentinos son:

  • Carne suave: 20%
  • Jamón y Queso: 19%
  • Pollo: 11%
  • Carne a cuchillo: 10%
  • Humita: 7%
empanadas de carne
¿Cuál es tu empanada favorita?

¿Cuál es tu empanada favorita?

En los últimos lugares aparecen opciones más modernas como la "cheese burger" o calabaza, elegidas apenas por el 4% de los consumidores. Esto confirma que, para el argentino promedio, la empanada de carne sigue siendo la reina indiscutida de la gastronomía local, ya sea frita o al horno.

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