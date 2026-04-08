Banco Nación y sus descuentos en combutibles que todos están buscando

Branco Nación y sus descuentos en combutibles que todos están buscando

El Banco Nación suele ofrecer promociones para sus clientes habituales. En esta ocasión, la entidad anunció en su sitio web descuentos en combustibles , vigente durante las próximas semanas. A continuación, te contamos todos los detalles para aprovecharlo al máximo posible.

El Banco Nación lanzó un beneficio muy buscado por los conductores: descuentos en combustibles en estaciones de servicio adheridas . La promoción permite acceder a rebajas de hasta el 20% , con un tope de reintegro de $10.000 , según el consumo realizado.

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Entre las marcas participantes se destacan YPF, Axion, Gulf y Shell . El listado completo puede consultarse en el sitio oficial del banco, lo que permite planificar las cargas de manera cómoda, segura y eficiente.

El objetivo de la iniciativa es impulsar el consumo de combustibles y brindar alivio económico a los clientes . La promoción estará vigente únicamente los viernes , hasta el 31 de mayo de 2026 , ofreciendo una oportunidad concreta para ahorrar en cada carga.

Para acceder al beneficio, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito emitida por Banco Nación. La promoción se activa escaneando el código QR en los comercios adheridos o desde la app del banco, brindando mayor practicidad en cada operación.

Si querés maximizar el ahorro y conocer estrategias clave para pagar mucho menos al cargar el tanque, podés acceder a la guía completa haciendo click aquí y descubrir cómo aprovechar cada oportunidad al máximo.