8 de abril de 2026
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Así se preparan los astronautas de Artemis II para aterrizar en la Tierra

Los astronautas abordo del Artemis II iniciaron el retorno a la Tierra tras rodear la Luna. Conocé el operativo de rescate y los desafíos físicos.

Así se preparan los astronautas de Artemis II para aterrizar en la Tierra

Así se preparan los astronautas de Artemis II para aterrizar en la Tierra

 Por Analía Martín

La tripulación de la misión Artemis II ya emprendió el regreso a casa luego de marcar un hito histórico al rodear la Luna. Tras superar la zona de influencia del satélite natural, los cuatro astronautas se preparan físicamente para enfrentar la gravedad de la Tierra y realizar un amerizaje controlado en el Océano Pacífico este viernes.

Los desafíos físicos de la NASA para el reingreso

Después de tantos días en el espacio, el cuerpo humano sufre cambios drásticos al dejar de sentir el peso de la gravedad. Según los expertos, los astronautas deben usar pantalones especiales para evitar desmayos, ya que el cuerpo "olvida" cómo bombear la sangre adecuadamente al retornar a la Tierra.

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Además del acondicionamiento físico, la tripulación realiza pruebas de maniobras manuales en la cápsula Orión. Esto es fundamental para corregir la trayectoria en caso de cualquier falla técnica durante el tramo final del viaje, asegurando que el equipo tenga el control total antes de entrar en contacto con la atmósfera.

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Maniobras clave tras dejar atrás la Luna

La misión ejecutó con éxito la corrección de trayectoria de retorno (RTCB), encendiendo los motores de la nave para asegurar un ángulo de entrada seguro. Este ajuste es vital para que la Orión realice un amerizaje preciso y no sufra daños por el calor extremo del reingreso.

Cabe destacar que la misión no solo rompió el récord de distancia de la Apolo 13, sino que también incluyó el éxito del satélite argentino Atenea. Este logro para la ciencia nacional se cumplió mientras los astronautas atravesaban el silencio absoluto del lado oculto de nuestro satélite natural.

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Se espera que le día viernes, Artemis II ya esté en la Tierra

Se espera que le día viernes, Artemis II ya esté en la Tierra

Operativo de rescate y fin del satélite natural

La NASA confirmó que el regreso triunfal será este viernes 10 de abril de 2026 frente a las costas de San Diego, California. Se espera que el clima sea favorable para que la cápsula caiga en el Océano Pacífico, marcando el fin de un viaje histórico de diez días.

El barco USS John Murtha de la marina estadounidense ya está posicionado para recoger a Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Una vez que los paracaídas se desplieguen, se cerrará un capítulo que pavimenta el camino para la futura llegada del hombre a Marte.

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