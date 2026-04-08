La tripulación de la misión Artemis II ya emprendió el regreso a casa luego de marcar un hito histórico al rodear laLuna. Tras superar la zona de influencia del satélite natural, los cuatro astronautas se preparan físicamente para enfrentar la gravedad de la Tierra y realizar un amerizaje controlado en el Océano Pacífico este viernes.
Los desafíos físicos de la NASA para el reingreso
Después de tantos días en el espacio, el cuerpo humano sufre cambios drásticos al dejar de sentir el peso de la gravedad. Según los expertos, los astronautas deben usar pantalones especiales para evitar desmayos, ya que el cuerpo "olvida" cómo bombear la sangre adecuadamente al retornar a la Tierra.
Además del acondicionamiento físico, la tripulación realiza pruebas de maniobras manuales en la cápsula Orión. Esto es fundamental para corregir la trayectoria en caso de cualquier falla técnica durante el tramo final del viaje, asegurando que el equipo tenga el control total antes de entrar en contacto con la atmósfera.
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The Artemis II mission has recently completed a return trajectory correction burn. This is when the Orion spacecraft fires its thrusters to change the spacecraft’s velocity and fine-tune the path back home to Earth. pic.twitter.com/0n02ESio5v
La misión ejecutó con éxito la corrección de trayectoria de retorno (RTCB), encendiendo los motores de la nave para asegurar un ángulo de entrada seguro. Este ajuste es vital para que la Orión realice un amerizaje preciso y no sufra daños por el calorextremo del reingreso.
Cabe destacar que la misión no solo rompió el récord de distancia de la Apolo 13, sino que también incluyó el éxito del satélite argentino Atenea. Este logro para la ciencia nacional se cumplió mientras los astronautas atravesaban el silencio absoluto del lado oculto de nuestro satélite natural.
El barco USS John Murtha de la marina estadounidense ya está posicionado para recoger a Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Una vez que los paracaídas se desplieguen, se cerrará un capítulo que pavimenta el camino para la futura llegada del hombre a Marte.