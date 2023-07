Tini Stoessel no pudo contener su emoción ante un gesto de Alejandro Sanz

Incluso, durante su gira por España brindó reportajes a la prensa donde no reparó en mostrar su costado más vulnerable. “Hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama. Tenía ataques de pánico, por diferentes razones, mías, personales”.

Al igual que Stoessel, el cantante español Alejandro Sanz también está atravesando un dificil momento en materia de salud mental. El cantautor escribió un mensaje en las redes que generó una profunda conmoción en sus seguidores. “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado”, sostuvo y agregó: “A veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”.

En el concierto que dio en Murcia, España, Tini Stoessel interpretó “Corazón partío”, uno de los temas más famosos de su colega español, el cual ella misma dijo que se trata de un homenaje hacia Sanz. Cuando terminó, recibió una inesperada sorpresa que hizo que se emocionara en vivo hasta las lágrimas. El propio Alejandro Sanz le mandó un video con un sentido mensaje y lo transmitieron en las pantallas gigantes.

“Te quiero mandar un beso enorme y decirte que he escuchado tu versión de ‘Corazón partío’ y nunca mejor dicho, me has partido el corazón. Que forma tan diferente, tan personal, tan única de hacerlo. Te quiero mucho, te lo agradezco además. Ese homenaje para mí significa mucho. Disfruta de tu gente, disfruta de tu público y disfruta de este que es también tu país. Te quiero mucho”. Estas fueron las palabras que le dedicó el intérprete español.

Tini no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto. Contenida por el aliento del público, se levantó de su taburete y se acercó a abrazar al guitarrista que la acompañaba, afectada y conmovida por la situación.