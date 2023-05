El alarmante mensaje de Alejandro Sanz que preocupó a sus fans: "No estoy bien" . El cantante español aseguró en redes sociales que está "triste y cansado" y que "a veces no quiero ni estar" . El texto tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes se angustiaron ante el mal momento personal que atraviesa el artista.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano” , comienza el breve texto publicado anoche en su cuenta de Twitter (@AlejandroSanz), y que en pocas horas tuvo más de 10.000 comentarios, en su inmensa mayoría de apoyo y con la intención de levantarle el ánimo.

“Estoy trabajando para que se me pase... llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”.