Tini Stoessel habría apurado a Rodrigo de Paul para comunicar la separación

Entonces, continuó: “Ellos no esperaban que se filtre y que me adelante a dar esta confirmación, que ya era una confirmación puertas adentro. Se les escapó la tortuga, me entero yo, lo cuento y ellos se sintieron en falta con cierta gente del medio a los que ellos les deben este tipo de notas o primicias”, dijo Paula acerca de la separación.