El doloroso motivo que habría puesto fin a la relación entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet

“Ella le dice a la gente que las cosas entre ellos naturalmente se esfumaron porque ambos están ocupados y viajando. Sin embargo, los amigos susurran que Kylie fue abandonada ”, fue lo que le reveló hace algunas horas una fuente en exclusiva al portal Life & Style. Desde que comenzaron los rumores de la crisis por la que estaría pasando la pareja, tanto la empresaria como el actor no han aparecido en público juntos.

Como las razones sobre su rompimiento no están claras, en Twitter se han viralizado todo tipo de teorías, incluyendo una que asegura que el actor de Dune solamente usó a la fundadora de Kylie Cosmetics para ayudarlo a promocionar su próxima película, Wonka , donde dará vida a la versión joven del famoso chocolatero.

El romance entre Kylie y Timothee, pese a tener sólo 7 meses, ha sido de muchísima intensidad. El actor de “Call me by your name” incluso fue presentado en el clan Kardashian-Jenner. En abril de este año, se los vio por primera vez juntos.