Tiene solo 4 capítulos y para muchos ya es la mejor miniserie de Netflix.

Para The Hollywood Reporter, la tira disponible en la plataforma de streaming “se acerca a la historia evitando los habituales estereotipos de 'vencer frente a la adversidad’, El material enfurece mucho y el reparto está perfecto y le pone corazón”.

Son 4 episodios con una duración promedio de 70 minutos.

Jharrel Jerome

Aunjanue Ellis

Asante Blackk

Caleel Harris

Ethan Herisse

Marquis Rodriguez

When They See Us (2019) Netflix Serie Tráiler Oficial Subtitulado