Sin piedad: Catalina Gorostidi fue lapidaria con Furia de Gran Hermano

A través de su cuenta de Instagram, Catalina Gorostidi encendió la polémica y estalló otra vez contra Furia de Gran Hermano . Según ella misma aclara, se hartó de las actitudes de la ex participante y le pidió "bajar un cambio". A continuación, todos los detalles.

La doctora aprovechó para mirar a la cámara y realizar una durísima catarsis para su ex compañera en la casa más famosa. “Juliana, sos nefasta, el juego terminó hace como tres semanas. No te bancás que la gente sea feliz, no te bancás que la gente tenga amigos, que pueda tener un amor, que la gente sea querida”, comenzó.