La drástica decisión que tomó Telefe con Furia por sus "rebeldías"

Conflictos económicos y declaraciones de Furia de Gran Hermano

En una de las notas que brindó la exparticipante de Gran Hermano, "Furia", mencionó que uno de los conflictos era la cuestión económica. “Charlé con ellos en primera instancia, cuando pedimos un comunicado para que la gente deje de pedir dinero en mi nombre, porque a mí eso me puede perjudicar. Ellos no me dieron respuesta, no hicieron el comunicado. Por ende, yo lo hice desde mis redes para avisar a la gente que deje de poner (dinero) en un pozo que no sé de quién es, porque no es mío”, sostuvo.