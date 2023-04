Semana Santa: ¿dónde ver la película "La pasión de Cristo"?

El film dirigido por Mel Gibson está disponible en la plataforma de streaming Star+. También podrá verse por la pantalla de América TV el próximo viernes 7 de abril desde las 19 horas.

El actor estadounidense Jim Caviezel – quien al momento del rodaje tenía 33 años que es la edad en la que se estima que murió Jesús – tuvo que atravesar un duro momento luego de participar en la película. Las puertas de Hollywood se le cerraron de par en par por asociarlo mucho a su rol de Jesús y estuvo mucho tiempo sin conseguir trabajo.

Jim Caviezel como Jesús.

Maia Morgenstern como Virgen María

Monica Bellucci como María Magdalena

Francesco DeVito como Simón Pedro

The Passion of the Christ - HD (Trailer)