¿Se terminó el amor entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul? El detalle que alertó a todos

Inmediatamente sus seguidores comenzaron a preguntarse si la pareja estaría en crisis o distanciados. Pero la preocupación no duró mucho ya que tras estallar esta alarmante versión Rodrigo de Paul reapareció en la cuenta de Instagram de Tini Stoessel. Lo hizo a través de un like, cuando la cantante se mostró con un radical cambio de look al teñirse de colorado en Madrid, lo que llevó la calma y tranquilidad a sus fanáticos.

El apoyo de Alejandro Sanz a Tini Stoessel

No es un secreto que Martina Tini Stoessel está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida. Hace poco, en un show en Barcelona, se abrió a sus fans y habló sobre los problemas en su salud mental con los que está lidiando al revelar que está sufriendo un cuadro de ansiedad y ataques de pánico.

Incluso, durante su gira por España brindó reportajes a la prensa donde no reparó en mostrar su costado más vulnerable. “Hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama. Tenía ataques de pánico, por diferentes razones, mías, personales”. Además del apoyo incondicional de su público, quien también le acercó unas cálidas palabras fue su colega y amigo Alejandro Sanz. No sólo empatizó con la cantante argentina, sino que grabó un video con unas palabras muy emotivas que fue emitido en uno de los conciertos y ella rompió en llanto al escucharlo.

