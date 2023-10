Psicología: 3 claves para darse cuenta de que tu pareja es tóxica.

También te puede interesar: Psicología: los 5 trucos infalibles para triunfar en una cita

Falta de honestidad: no puede haber una relación estable si no hay confianza entre todos los involucrados, ya que en caso contrario puede causar todo tipo de problemas, peleas, inseguridades y conflictos. Por otro lado, no se puede confiar en alguien que no es honesto o abierto, así que son dos cosas que van de la mano, y cuando no se dan, entonces hay que hacer algo al respecto.

pareja toxica.webp Para la psicología, estos comportamientos no deben permitirse en una relación.

Dependencia emocional: una relación está hecha para que una persona elija estar con la otra y no para que necesite hacerlo. Una persona debe trabajar sus falencias emocionales individualmente y no buscar en su pareja la solución a todos esos conflictos sin resolver según la psicología.