Pedro Aznar repasará 50 años de trayectoria musical en Mendoza

Pedro Aznar volverá a la provincia para repasar sus grandes éxitos en la música argentina. El artista recordará las canciones más importantes de sus 50 años de carrera como solista y en los grupos en los que participó, junto con el público mendocino, en el Teatro Plaza.
El consagrado músico argentino celebra medio siglo de carrera con una nueva gira en Argentina, y Chile, con nuevo repertorio elegido por su público en redes sociales, y que recorre los grandes éxitos de su extensa trayectoria.
Un repaso por 50 años de carrera y el aporte a la música argentina
Después de haber recorrido todo el país, Europa y Latinoamérica con la gira “Pedro Aznar 5.0 - 50 Años de Música” , el artista sigue conmemorando sus 50 años con la música, con un nuevo concierto y canciones de su extensa carrera, incluyendo sus éxitos.
La carrera de Pedro Aznar abarca varias generaciones, que han vivido junto a su repertorio y lo han convertido en un pilar irremplazable de nuestra música popular argentina. Su impacto, no sólo en el país, sino a nivel internacional, dan cuenta de un valioso legado que todavía sigue creciendo.