Pedro Aznar repasará 50 años de trayectoria musical en Mendoza

Pedro Aznar regresa a Mendoza con sus éxitos de la música argentina. Facebook Pedro Aznar

Por Sitio Andino MuchoShow







Pedro Aznar volverá a la provincia para repasar sus grandes éxitos en la música argentina. El artista recordará las canciones más importantes de sus 50 años de carrera como solista y en los grupos en los que participó, junto con el público mendocino, en el Teatro Plaza.

El consagrado músico argentino celebra medio siglo de carrera con una nueva gira en Argentina, y Chile, con nuevo repertorio elegido por su público en redes sociales, y que recorre los grandes éxitos de su extensa trayectoria.

Después de haber recorrido todo el país, Europa y Latinoamérica con la gira "Pedro Aznar 5.0 - 50 Años de Música" , el artista sigue conmemorando sus 50 años con la música, con un nuevo concierto y canciones de su extensa carrera, incluyendo sus éxitos.

La carrera de Pedro Aznar abarca varias generaciones, que han vivido junto a su repertorio y lo han convertido en un pilar irremplazable de nuestra música popular argentina. Su impacto, no sólo en el país, sino a nivel internacional, dan cuenta de un valioso legado que todavía sigue creciendo.

WhatsApp Image 2025-08-27 at 10.49.39 Los detalles Fecha : sábado 6 de septiembre

: sábado 6 de septiembre Hora : 21:30

: 21:30 Lugar : Teatro Plaza, Colón 27, Godoy Cruz.

: Teatro Plaza, Colón 27, Godoy Cruz. Precios : desde $40.000 hasta $60.000.

: desde $40.000 hasta $60.000. Tickets: Entrada Web