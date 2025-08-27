Espectáculos

Pedro Aznar repasará 50 años de trayectoria musical en Mendoza

El artista se presentará en el Teatro Plaza de Godoy Cruz para recordar sus aportes a la música argentina. Cuándo será el show.

Pedro Aznar regresa a Mendoza con sus éxitos de la música argentina.

Pedro Aznar volverá a la provincia para repasar sus grandes éxitos en la música argentina. El artista recordará las canciones más importantes de sus 50 años de carrera como solista y en los grupos en los que participó, junto con el público mendocino, en el Teatro Plaza.

El consagrado músico argentino celebra medio siglo de carrera con una nueva gira en Argentina, y Chile, con nuevo repertorio elegido por su público en redes sociales, y que recorre los grandes éxitos de su extensa trayectoria.

Un repaso por 50 años de carrera y el aporte a la música argentina

Después de haber recorrido todo el país, Europa y Latinoamérica con la gira “Pedro Aznar 5.0 - 50 Años de Música” , el artista sigue conmemorando sus 50 años con la música, con un nuevo concierto y canciones de su extensa carrera, incluyendo sus éxitos.

La carrera de Pedro Aznar abarca varias generaciones, que han vivido junto a su repertorio y lo han convertido en un pilar irremplazable de nuestra música popular argentina. Su impacto, no sólo en el país, sino a nivel internacional, dan cuenta de un valioso legado que todavía sigue creciendo.

Los detalles

  • Fecha: sábado 6 de septiembre
  • Hora: 21:30
  • Lugar: Teatro Plaza, Colón 27, Godoy Cruz.
  • Precios: desde $40.000 hasta $60.000.
  • Tickets: Entrada Web
