Luck Ra definió a sus elegidos en La Voz Argentina: mirá quiénes siguen en competencia

Este martes, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina , el reality que busca descubrir la mejor voz del país. En esta ocasión, Luck Ra se llevó todas las miradas al elegir a los cinco participantes que continúan en competencia . ¿Querés saber quiénes son? Te lo contamos.

Antes que nada, cabe recordar la dinámica de los Playoffs : el coach selecciona a cinco concursantes que avanzan directamente a la próxima etapa , mientras que otros seis quedan sujetos al voto del público , que salva a tres . De esta forma, el equipo pasa de 11 a 8 integrantes.

Música y diversión Luján de Cuyo celebrará el Día del Estudiante con dos fechas explosivas

Reality Ya es un montón: Luck Ra dio clases de cordobés en La Voz Argentina y provocó reacciones

Luego de disfrutar todas las presentaciones y tras varios minutos de deliberación, el cantante cordobés tuvo la difícil tarea de seleccionar a quienes continúan en pie :

Embed - Luck Ra anunció quiénes son los 5 artistas que siguen en su team - La Voz Argentina 2025

De esta manera, el team de Luck Ra ya está casi completo para la próxima etapa. Solo resta conocer la definición de los clasificados restantes.

Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en La Voz Argentina (desde las emociones hasta las voces que sorprenden, las decisiones del jurado, las polémicas y las situaciones más insólitas) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.