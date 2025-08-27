Luck Ra definió a sus elegidos en La Voz Argentina: mirá quiénes siguen en competencia

Definición

En La Voz Argentina, Luck Ra eligió a sus cinco favoritos para seguir en competencia. ¿Querés saber quiénes son? En esta nota te lo contamos.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este martes, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el reality que busca descubrir la mejor voz del país. En esta ocasión, Luck Ra se llevó todas las miradas al elegir a los cinco participantes que continúan en competencia. ¿Querés saber quiénes son? Te lo contamos.

Luck Ra tuvo la difícil tarea de seleccionar a cinco participantes

Luck Ra tuvo la difícil tarea de seleccionar a cinco participantes

Antes que nada, cabe recordar la dinámica de los Playoffs: el coach selecciona a cinco concursantes que avanzan directamente a la próxima etapa, mientras que otros seis quedan sujetos al voto del público, que salva a tres. De esta forma, el equipo pasa de 11 a 8 integrantes.

Luego de disfrutar todas las presentaciones y tras varios minutos de deliberación, el cantante cordobés tuvo la difícil tarea de seleccionar a quienes continúan en pie:

  • Thomas Dantes, que interpretó “Want to Want Me”, de Jason Derulo.
  • Nathalie Aponte, con su versión de “Thank U, Next”, de Ariana Grande.
  • Lucas Barros, que cantó “Aquí estoy yo”, de Luis Fonsi.
  • Emma Roach, con “Alma, corazón y vida”, popularizada por Soledad Pastorutti.
  • Federico Mestre, que deslumbró con “Si no estás”, el reciente éxito de Íñigo Quintero.
De esta manera, el team de Luck Ra ya está casi completo para la próxima etapa. Solo resta conocer la definición de los clasificados restantes.

Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en La Voz Argentina (desde las emociones hasta las voces que sorprenden, las decisiones del jurado, las polémicas y las situaciones más insólitas) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

