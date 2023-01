Netflix canceló "Cobra Kai": la temporada 6 será la última.

Es la más vista Netflix: conocé la película que no te dejará cerrar los ojos

Los fanáticos de “Cobra Kai” ya habían comenzado a sospechar de una posible cancelación de la serie ya que la 5ta temporada se había estrenado hace mucho tiempo. Sin embargo, la historia no quedará inconclusa y los guionistas podrán darle un cierre.

La serie que relata el mundo de “Karate Kid” se suma a la lista interminable de series de éxito que fueron canceladas por la plataforma de streaming y que en su mayoría quedaron inconclusas. “Anne With An E”, “The OA”, “The Society”, “Resident Evil”, “Sabrina”, “Insatiable” y “Daredevil” son algunas de las producciones que Netflix decidió no continuar.

Además de Ralph Macchio y William Zabka, la serie está protagonizada por un elenco de jóvenes actores que se sumaron al mundo de “Karate Kid”. Tanner Buchanan, Peyton List, Jacob Bertrand y Xolo Maridueña son algunos de los integrantes de “Cobra Kai”.