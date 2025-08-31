Se apagan los hornos

Más de 14.000 panaderías bajaron la persiana durante la gestión Milei

En 18 meses cerraron 14.000 panaderías en Argentina. La recesión y la caída del consumo hunden al sector, que produce solo la mitad de lo posible.

Panaderías de todo el país enfrentan un duro panorama economico.

Panaderías de todo el país enfrentan un duro panorama economico.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Economía

La crisis económica golpea con dureza a las panaderías argentinas. De acuerdo con un representante del sector, en un año y medio cerraron 14.000 locales, mientras que el consumo de pan se redujo un 50%. En un contexto de recesión e inflación, solo seis de cada diez máquinas se mantienen encendidas.

El dato fue confirmado por Martín Pinto, presidente del Centro de Panaderos de la provincia de Buenos Aires, quien trazó un panorama alarmante sobre la situación. “Producir en Argentina cada vez cuesta más. Soy panadero y solo uso la mitad de las máquinas”, declaró en diálogo con Radio Rivadavia.

Lee además
El economista Carlos Melconian cuestionó las medidas económicas del gobierno de Javier Milei.
Debate cambiario

Carlos Melconian y un pronóstico inquietante sobre el dólar: "Es insostenible"
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 2 de mayo de 2025.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 31 de agosto de 2025
image.png
En los últimos meses, la recesión provocó una marcada disminución en la producción panadera.

En los últimos meses, la recesión provocó una marcada disminución en la producción panadera.

Hornallas apagadas: la mitad de la producción de las panaderías quedó en pausa

Según Pinto, en la actualidad solo seis de cada diez máquinas están encendidas y la producción de pan se redujo a la mitad. Este escenario tiene su correlato directo en los mostradores: lo que antes era una amplia variedad de productos, hoy se limita a pocas opciones básicas elaboradas únicamente por pedido.

El dirigente gremial subrayó además que el consumo de pan cayó un 50% en el último año y medio, lo que profundiza el derrumbe de la actividad. El pan, considerado en muchos países un indicador de pobreza y consumo básico, dejó de ocupar el mismo lugar en la mesa de los argentinos.

El panorama es aún más grave en productos tradicionales como las facturas, cuyas ventas se desplomaron un 85%. Pinto graficó la situación con un ejemplo concreto: “Ya ni siquiera la docena del día anterior al 50% de descuento se vende”. Según explicó, muchas panaderías apagaron sus heladeras porque la mercadería que no se vende termina en la basura.

panificados, pan, tortas, facturas, harina, panaderias, aumento, materia prima.jpg
La venta de facturas se desplomó en un 85%.

La venta de facturas se desplomó en un 85%.

Con más de 30 años de experiencia en el oficio, Pinto recordó que antes los locales ofrecían un surtido variado, con panes, facturas y sándwiches al alcance de todos. Hoy, la realidad es completamente diferente: “Trabajamos con lo justo y apagamos equipos para ahorrar energía y evitar pérdidas”, remarcó.

El retroceso en la producción refleja un contexto de recesión prolongada, inflación persistente y retracción en el poder adquisitivo de los consumidores, lo que deja al sector frente a un futuro incierto. Tras el último aumento en panificados, Diego Cuitiño, secretario de la Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza, explicó a SITIO ANDINO que "el grave problema que hoy tiene el panadero es el aumento de la parte de la materia grasa".

"En margarinas para panificación y grasa tenemos más de un 50% de aumento", indicó. Explicó que mientras en febrero una caja de grasa les costaba alrededor de $38.000, hasta julio no bajaba de $60.000. "Esto se debe al bajo consumo de la carne. No hay grasa, no hay sebo y el resto de la materia prima más o menos va aparejado con la inflación, entre un 15% aproximadamente", amplió. Fuente: Noticias Argentinas.

Temas
Seguí leyendo

La minería de cobre entre proyecciones, inversiones y desafíos para llegar al top 10 mundial

Crece la morosidad en tarjetas y préstamos personales por el encarecimiento del crédito

La Guardería de los Olivos: un proyecto que busca salvar el legado centenario de los inmigrantes en Mendoza

Mujeres en el vino: solo 3 de cada 10 empleos en bodegas son femeninos

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 30 de agosto de 2025

Cuánto dinero se destina por año en productos de gestión menstrual

Sospechas de coima: cómo afecta a Javier Milei y al futuro del gobierno libertario

Dólar, inflación y elecciones: cómo se prepara el mercado en la previa electoral

LO QUE SE LEE AHORA
El economista Carlos Melconian cuestionó las medidas económicas del gobierno de Javier Milei.
Debate cambiario

Carlos Melconian y un pronóstico inquietante sobre el dólar: "Es insostenible"

Las Más Leídas

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2391 del domingo 31 de agosto
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2391 del domingo 31 de agosto

Continuará cerrado el Paso Internacional Los Libertadores. 
Alta Montaña

El Paso Internacional Los Libertadores permanecerá cerrado este domingo

Los resultados del sorteo del Brinco de este domingo 31 de agosto
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1317 del domingo 31 de agosto

Diferentes rutas de Mendoza se encuentran cortadas o intransitables por el temporal.
Atención conductores

Cuál es el estado de las rutas de la provincia de Mendoza, hoy 31 de agosto

El peronismo mendocino buscará mejorar los resultados obtenidos en 2023 video
Elecciones 2025

Quién es quién en todas las listas a concejales del peronismo en Mendoza

Te Puede Interesar

La medida afectará las clases del turno mañana debido a la intransitabilidad de varios caminos
Atención

Suspensión de clases presenciales por lluvias y nevadas en varios departamentos de Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad
Esta situación afecta a los establecimientos potabilizadores de la provincia.
Tras las intensas lluvias

Aguas Mendocinas alerta por posibles complicaciones en el suministro de agua en el Gran Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad
Más de 700 vecinos de dos comunas de Mendoza se llevaron la peor parte de la lluvia.
Temporal que no cesa

La lluvia causó estragos en Mendoza y provocó cientos de intervenciones: las comunas más afectadas

Por Celeste Funes