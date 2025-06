Nuevo golpe al bolsillo mendocino con subas de hasta 15% en pan y derivados

"El grave problema que hoy tiene el panadero es el aumento de la parte de la materia grasa, lo que son margarinas para panificación y grasa donde tenemos más de un 50% de aumento", indicó el secretario de CEPA, Diego Cuitiño, a este medio. Explicó que mientras en febrero una caja de grasa les costaba alrededor de $38.000, ahora no baja de $60.000. "Esto se debe al bajo consumo de la carne, no hay grasa, no hay sebo y el resto de la materia prima más o menos va aparejado con la inflación, entre un 15% aproximadamente", amplió.