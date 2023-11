La terrorífica película de Netflix que muchos no terminan de ver

También te puede interesar: Netflix tiene la película argentina ideal para que veas esta noche

“Una noche, Tinja encontrará un extraño huevo. En lugar de deshacerse de él, lo esconde y mantiene caliente, porque percibe vida dentro de él. Pero ni ella misma podría haber imaginado nunca lo que saldría del cascarón”, cierra la descripción.

La crítica especializada la llenó de elogios. "Una historia de iniciación muy original (...) La sensibilidad visual de Bergholm y su control del tono vienen acompañados del trabajo detallado de los actores", valoró The Hollywood Reporter. Para The Playlist, “es una película de terror construida con inteligencia que no sólo introduce una nueva voz estimulante en el panorama, sino que también te hace vibrar el cerebro como el golpe de un hacha”.

Diseño sin título (3).jpg Netflix tiene la película de terror ideal para una noche de cine.

Netflix: reparto de la película “Cría siniestra”

Siiri Solalinna

Sophia Heikkilä

Jani Volanen

Reino Nordin

Oiva Ollila

Ida Määttäinen

Saija Lentonen

Netflix: tráiler de la película “Cría siniestra”