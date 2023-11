Netflix tiene la película argentina ideal para que veas esta noche

Al no llegar a las dos horas, se trata de una propuesta ideal para las personas que prefieren contenidos cortos. La extensión total es de 1 hora 38 minutos .

“La lucha obsesiva para salvar la vida de su única familiar viva, su hermana menor Valentina. Una encrucijada entre la razón y la muerte. Una carrera contra el tiempo para sacar a la luz su verdad, y un último pacto de sangre para terminar con la venganza”, cierra la descripción.

La prensa especializada no quedó del todo conforme con el resultado final. "Una película puede ser la adaptación de una novela, pero eso no implica que deba ser literaria en el mal sentido. Esa artificialidad accidental nos deja afuera de la historia, que no es original, por cierto, pero que podría haber sido creíble”, publicó la Revista Noticias.

62ae6254d0ee1.jpg "La ira de Dios" está disponible en Netflix.

Netflix: reparto de la película “La ira de Dios”

Diego Peretti

Juan Minujín

Macarena Achaga

Mónica Antonópulos

Guillermo Arengo

Romina Pinto

Pedro Merlo

Santiago Achaga

Ornela D'elia

Juanita Reale

Netflix: tráiler de la película “La ira de Dios”